'Kadın araştırma görevlilerinin sayısı erkeklerin 4 katı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Prof. Dr. Yekta Saraç’ın mesajı şöyle:

“Türk Yükseköğretim sisteminde geniş bir temsiliyet ile yer alarak çok önemli katkılar sunan değerli kadın akademisyenlerimiz başta olmak üzere bütün kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutlarım. Ülkemizin gerek kız öğrenci gerekse kadın akademisyen oranında Avrupa ülkelerine nazaran daha iyi bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi, sayısı birçok Avrupa ülkesinin üstünde. Araştırma görevlilerimiz arasında kadın araştırma görevlileri erkeklerden daha fazla sayıda. Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için dört yıl içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenlerin daha fazla olacağı kuvvetle muhtemel. Kadın akademisyenlerimizin sayısındaki bu artış oranının yönetici pozisyonlarına da yansıyacağına dair güçlü umutlara sahibiz…Bu süreci hızlandırmak için önümüzdeki günlerde bazı yönlendirmelerimizin olacağını ifade etmek isterim.”