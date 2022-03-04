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Kadıköy Pazarı Hangi Gün Ve Nerede Kurulur?

Kadıköy Pazarı Hangi Gün Ve Nerede Kurulur

İstanbul'da hemen her ilçede pazarlar kurulmaktadır. Pazarlar halk için daha kaliteli ürünü daha uygun fiyata almak olarak görülmektedir. Bu yönüyle pazarların kurulduğu gün hem ilçe hem de mahallelerde çok önemlidir. Her semtin sakini pazarların kurulduğu gün zaman ve mevsim uygun ise haftalık ihtiyacı kadar ürünü alabilmektedir. Hesaplar pazarın kurulduğu güne göre yapılmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Pazarlar, denildiğinde ilk akla gelenler haftada bir defa kurulan sebze ve meyvelerin yoğunlukta olduğu pazarlar gelmektedir. Ancak bunun yanında başka ürünlerin de satıldığı pazarlar vardır. Bunlar karma pazar olarak da düşünülmektedir. Böyle yerlerde giyimden hırdavata, sebzeden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok seçeneği görmek mümkündür. Bu pazarlardan bir tanesi de Kadıköy pazarı olmaktadır. 

 Kadıköy Pazarı 

 Kadıköy pazarı, ilçe sakinleri için oldukça önemlidir. Bundan dolayı gerek kurulduğu yer gerek ise kurulduğu gün merak edilmektedir. Bu pazar sadece bir meyve sebze pazarı değildir. Meyve ve sebzenin yanında, giyim ile kuşama kadar her türden ihtiyacın karşılanmasının mümkün olduğu bir pazar olma özelliğine sahiptir. Kadıköy pazarı Merdivenköy'de yer almaktadır. Haftanın salı günü kurulmaktadır. Ayrıca Anadolu yakasındaki pazarlar içinde en öne çıkanlardandır. Pazara metro ile ulaşım sağlamak isteyenler Göztepe durağını kullanabilmektedir. Bu durak pazara en yakın durak olmaktadır. Ayrıca otobüs ulaşımı için de seçenekler vardır. 

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 Kadıköy pazarı çok popüler bir pazar olduğu için her salı günü ciddi bir kalabalığa ev sahipliği yapmaktadır. Semt sakinlerinin kullanım alanı olması yanında çevre ilçelerden de insanların akın etmesi yoğunluğun başlıca nedenleri arasındadır. Bunun yanında ürün çeşitliliği de insanlar için cezbedici özellik olmaktadır. Birçok pazarda bulunmayan çeşitlilik Kadıköy pazarında halkın alımına sunulmaktadır. Hem de her salı rutin bir şekilde kurulmaya devam etmektedir.

 

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