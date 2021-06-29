Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yıkım ve bölünme protestosu

Eski adıyla Maarif Koleji, şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi, Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan okullardan biri. 66 yıllık okulun yatakhane binası 2017 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmış, prefabrik pansiyon kurulmuştu. Daha sonra okulun diğer binalarının da depreme dayanıksız olduğu anlaşıldı. Tüm binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi kararı sonrası öğrenciler, veliler ve mezunlar ile okul yönetimi arasında gerilim başladı.

OKUL TAŞINMADAN YENİLENECEKTİ

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Dünya Bankası’nca sağlanan kredi ile yapılacak olan projede 2020 yılının ilk yarısında ihalenin tamamlanması ve sonrasında inşaatın başlaması öngörülüyordu. Eğitimin kesintiye uğramaması için binaların sırayla yıkılması önerisi inşaat sürecini uzatacağı gerekçesiyle reddedildi. Yeni inşaatların mart ayında başlayıp haziran 2022’de bitirilmesi planlanıyordu ancak henüz başlatılmadı.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, okullarının yıkılıp, yeniden yapılma sürecinde eğitimin farklı okullarda devam edilecek olmasını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında okulun depreme dayanıklılık, proje, ihale, ruhsat konularının şeffaf bir şekilde duyurulmasını, okul yıkılacaksa aşamalı şekilde, mutlaka taşınması gerekiyorsa da tüm öğrencilerin aynı binada eğitim görebileceği bir yer gösterilmesi istendi. Açıklamada “Binanın tarihi geçmişine, yeşil alanlara dokunulacağı, okul binası için o geniş arazinin küçük bir bölümü kullanıldıktan sonra geri kalan arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içindeyiz” denildi. Kadıköy Anadolu Lisesi inşaatıyla Moda İskelesi ile Yoğurtçu Parkı arasındaki Kalamış ve Prens Adaları manzaralı yaklaşık 27 bin metrekarelik alan tamamen boşaltılmış olacak.

ÖĞRENCİLER ÜZGÜN

Yıkım ve yenilenme sürecinde 11 ve 12’nci sınıflar Moda’daki Kadıköy Lisesi’ne, hazırlık, 9 ve 10’uncu sınıflar ise Göztepe’deki Halil Türkkan Ortaokulu’na nakledilecek. Ancak öğrenciler tepkili.

Ayşen Kocabaş: İlk planlandığı gibi bu araziden çıkmadan hem yenileme hem de eğitim sürdürülsün.

Özlem Zoroğlu: Alt dönemler ayrı üst dönemler ayrı okula bölünüyoruz.

Zeynep Sarıoğlu: Okulum yıkılırsa 5 yıllık Kadıköy Anadolu Lisesi’nde sadece 1 sene tam eğitim görebilmiş olacağım. Bu yüzden çok üzgünüm.

YANIT: ARAZİ AYNI KALACAK

İddiaların ve protestonun ardından okul aile birliği de bir açıklama yayımladı. Yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapora göre okulun depreme dayanıklılığının çok düşük çıktığı ve toplam inşaat süresinin 36 aydan 20 aya indirildiği belirtilen açıklamada, “Hazırlanan ve ihaleye çıkarılan plan okulumuzun tarihsel geçmişi ile son derece özdeşleşmektedir ve 30 dönümlük arazimizden azalma söz konusu değildir” denildi.

AİLECE KAL MEZUNLARI





Babası 1968, kendisi 2003, kardeşi de 2005 mezunu olan Gizem Sayarel okulun yıkılmasıyla ilgili şöyle konuştu: “Çok uzun zamandır değerli insanlar yetiştiren bir okul. Çok fazla anımız var. Kadıköy’de olmak, oranın kültürünü almak Kadıköy Anadolulu olmanın da çok önemli kısmı bence. Okul çok değerli bir konumda ve büyük bir alana yayılmış. İçerisinde birçok ağacı olan doğayı da yaşatan bir kampus. Sanki insanın evi yıkılıyor, anıları yok ediliyor gibi hisler uyandırdı.”

BANA BAKTIKÇA ORAYI GÖRECEKLER

1995 yılında mezun olan oyuncu Ceyda Düvenci de yıkıma tepkili: “Kadıköy Anadolu Lisesi hem eğitimi hem de fiziksel özelliği itibarıyla Türkiye’de az rastlanır okullardan biri. Maalesef yok ediliyor. Ancak bizler öğrendiklerimizle yolumuza devam ediyoruz. Artık galiba tarih sadece ona kattıklarında, bizlerde yaşayabiliyor sanırım. Ben diyorum ki Kadıköy Anadolu Lisesi tarihi benimle birlikte yaşayacak. Orası yıkılsa bile bana baktıkça orayı görecekler.”