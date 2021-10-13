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Kadastro ne demek, ne anlama geliyor? Kadastro kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Kadastro
Kadastro ne demek, ne anlama geliyor Kadastro kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Yeni duyulan kelimeler her zaman merak edilir. Pek çok kişi ilk defa duyduğu bir kelimeyi araştırmak ister. Gündelik hayatın içinde sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan kadastro kelimesinin Anlamı internette çok kişi tarafından araştırılıyor. Kadastro ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Kadastro kelimesi, günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve kullandığımız sözcükler arasında yer alır. Fakat bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

 Kadastro Ne Demek?

 Kadastro kelimesi, uzun yıllardır dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kadastro kelimesinin anlamı ise, bir ülkedeki her çeşit mülke ve arazi yerinin, sınırlarının, alanının ve değerlerinin devlet eli ile belirlenerek plana bağlanması işine denir.

 Kadastro Ne Anlama Gelir?

 Kadastro kelimesi, belli bir bölgenin devlet eliyle planlanması işine verilen isimdir.

 Kadastro Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

 Kadastro kelimesinin TDK’ya göre anlamı, bir ülkede bulunan her çeşit arazi ve mülk yerinin, değerinin, alanının ve sınırlarının devlet eliyle belirlenerek plana bağlanması işine denir.

 

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