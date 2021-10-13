Kadastro ne demek, ne anlama geliyor? Kadastro kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kadastro kelimesi, günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve kullandığımız sözcükler arasında yer alır. Fakat bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Kadastro Ne Demek?

Kadastro kelimesi, uzun yıllardır dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kadastro kelimesinin anlamı ise, bir ülkedeki her çeşit mülke ve arazi yerinin, sınırlarının, alanının ve değerlerinin devlet eli ile belirlenerek plana bağlanması işine denir.

Kadastro Ne Anlama Gelir?

Kadastro kelimesi, belli bir bölgenin devlet eliyle planlanması işine verilen isimdir.

Kadastro Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Kadastro kelimesinin TDK’ya göre anlamı, bir ülkede bulunan her çeşit arazi ve mülk yerinin, değerinin, alanının ve sınırlarının devlet eliyle belirlenerek plana bağlanması işine denir.