Kaçan Balık Büyük Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Özellikle bazı fırsatları kaçırma şeklinde ifade edilebilecek kaçan balık büyük olur atasözü, tam anlamıyla birçok kişinin merak ettiği cümlelerden biridir. Bu cümlenin gerçek anlamını öğrenerek amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İşte kaçan balık büyük olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda detaylar.
Bazı durumlarda kaçan balık büyük olur atasözü çok önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle anlamı açısından uyarı niteliği de taşıyan bir özlü atasözü olarak öne çıkıyor.
Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsanlar eline geçen imkanları zamanında ve doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Eğer bunu yapmaz ve umursamazsa, daha sonra kaçırdığı fırsatlara çok büyük pişmanlık duyabilir. Sürekli olarak kaçırdığı fırsatı aklına getirir ve bu da oldukça büyük bir moral bozucu durumdur.
Kaçan Balık Büyük Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kaçan balık büyük olur atasözünü cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.
‘’Bu işe dört elle sarılmalısın. Yoksa demedi deme kaçan balık büyük olur.’’
Hem kaçan fırsatlar için hem de bir uyarı noktasında kaçan balık büyük olur atasözü yerinde değerlendirilebilir.