Kaçak Akım Rölesi Nedir Ve Nasıl Bağlanır? Kaçak Akık Rölesi Hangi Durumlarda Atar?

Kaçak akım rölesi, herhangi bir sebeple meydana gelen kaçak bir akımın insan hayatını tehlikeye sokmadan ortadan kaldırılmasını sağlayan mekanizmalar olmaktadır.

Kaçak Akım Rölesi Nedir ve Nasıl Bağlanır?

Kaçak akım rölesi elektrik devresinde oluşan bir kaçak durumunu algılayarak arızanın tespit edilmesini sağlayıp hem tesisatı hem de insan hayatını güvenlik altına alan cihazlara verilen isim olmaktadır. Kaçak akım rölesi herhangi bir sebeple oluşmuş bir kaçak olması durumunda elektriği devreden çıkarmaktadır. Kaçak akım rölelerinin çalışma mekanizması normal sigortalardan oldukça farklılık göstermektedir.

Kaçak akım rölesi basit bir çalışma mantığına sahip olmaktadır. İçerisinde toroidal ölçüm transformatörü ve bu transformatörün içerisinde de faz ve nötr iletkenler yer almaktadır. Mekanizmada herhangi bir sebeple oluşmuş bir elektrik kaçağı yoksa eşit miktarda ve zıt yönlü olarak akım taşınır ve bu durum transformatördeki akımın değerini sıfıra eşitlemektedir.

Faz ve nötr arasında devamlı olarak akım farkını ölçen transformatörler herhangi bir nedenle akımın farklılaşması halinde mekanizmadaki elektriği keser ve fazla akımın toprağa geçmesine yardımcı olmaktadır. Mekanizmadaki herhangi bir kaçak durumunda kapalı halde bulunan ana bağlantıyı açarak elektrik sistemini sonlandıracak enerjiyi devreye sokmaktadır.

Kaçak Akım Rölesi Hangi Durumlarda Atar?

Kaçak akım rölesi çeşitli sebeplerden dolayı atmaktadır. Bu sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür: