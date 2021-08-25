Kaçak Akım Rölesi Nedir Ve Nasıl Bağlanır? Kaçak Akık Rölesi Hangi Durumlarda Atar?
Elektrik sektöründe önemli bir yere sahip olan kaçak akım rölesi bina tesisatlarında insan güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemden oluşmaktadır. Kaçak akım rölesi yalıtıma dayalı hatalardan kaynaklanan bir durum halinde devrenin kesilerek insan hayatını tehdit edecek durumun ortadan kaldırılması amacına hizmet etmektedir. Normal sigortalar ve kaçak akım rölesi birbiriyle benzerlik göstermemektedir. Kaçak akım rölesi insan hayatının riske girmesini engellerken sigortalar ise devrenin sahip olduğu mekanizmayı korumaktadırlar. Peki, kaçak akım rölesi nedir ve nasıl bağlanır? Kaçak akım rölesi hangi durumlarda atar? İşte, kaçak akım rölesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli hususları derledik.
Kaçak akım rölesi, herhangi bir sebeple meydana gelen kaçak bir akımın insan hayatını tehlikeye sokmadan ortadan kaldırılmasını sağlayan mekanizmalar olmaktadır.
Kaçak Akım Rölesi Nedir ve Nasıl Bağlanır?
Kaçak akım rölesi elektrik devresinde oluşan bir kaçak durumunu algılayarak arızanın tespit edilmesini sağlayıp hem tesisatı hem de insan hayatını güvenlik altına alan cihazlara verilen isim olmaktadır. Kaçak akım rölesi herhangi bir sebeple oluşmuş bir kaçak olması durumunda elektriği devreden çıkarmaktadır. Kaçak akım rölelerinin çalışma mekanizması normal sigortalardan oldukça farklılık göstermektedir.
Kaçak akım rölesi basit bir çalışma mantığına sahip olmaktadır. İçerisinde toroidal ölçüm transformatörü ve bu transformatörün içerisinde de faz ve nötr iletkenler yer almaktadır. Mekanizmada herhangi bir sebeple oluşmuş bir elektrik kaçağı yoksa eşit miktarda ve zıt yönlü olarak akım taşınır ve bu durum transformatördeki akımın değerini sıfıra eşitlemektedir.
Faz ve nötr arasında devamlı olarak akım farkını ölçen transformatörler herhangi bir nedenle akımın farklılaşması halinde mekanizmadaki elektriği keser ve fazla akımın toprağa geçmesine yardımcı olmaktadır. Mekanizmadaki herhangi bir kaçak durumunda kapalı halde bulunan ana bağlantıyı açarak elektrik sistemini sonlandıracak enerjiyi devreye sokmaktadır.
Kaçak Akım Rölesi Hangi Durumlarda Atar?
Kaçak akım rölesi çeşitli sebeplerden dolayı atmaktadır. Bu sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Kaçak akım rölesinin devreye yanlış bir şekilde bağlanmış olması
- Kaçak akım rölesinin uygun olmayan bir değerde kullanılmış olması
- Çeşitli elektrikli aletlerdeki teçhizatın gövdelerinde kaçak bulunması
- Kısa devre oluşturan sebeplerin var olması
- Nötr olan toprak temasının gerçekleşmesi
- Kaçak akım rölesinin mekanizmasında meydana gelen arızalar
- Mekanlarda prizlerin nem gibi durumlara maruz kalması
- Yıldırım gibi kötü hava koşullarından etkilenme