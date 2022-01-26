Kabzetmek ne demek, ne anlama gelir? Kabzetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Kabzetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Almak 2- Elde etmek 3- İktisap etmek 4- İlave etmek 5- Katmak
6- Kapmak 7- Temin etmek 8- Edinmek 9- Tedarik etmek 10- Zapt etmek
Kabzetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Bu sözcük birçok tamlamanın ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin Ahz ü Kabz, bir eseri ya da ürünü kendine mal etmek anlamına gelir.
Kabzetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Kabzetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:
Kabzetmek - Doğru Kullanım
Kabz etmek - Yanlış Kullanım
Kabzetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Yıllar boyunca çalışıp kabzettiği şeyleri bir gecede kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.''