Kabzetmek ne demek, ne anlama gelir? Kabzetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Kabzetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Almak 2- Elde etmek 3- İktisap etmek 4- İlave etmek 5- Katmak

6- Kapmak 7- Temin etmek 8- Edinmek 9- Tedarik etmek 10- Zapt etmek

Kabzetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren kabzetmek kelimesinin ilk anlamı almaktır. Kabzetmek sözcüğü bir şeyi sıkıca tutmak ve sahiplenmek anlamına da gelir. İslami kaynaklarda ve dini kitaplarda kabzetmek kelimesi terim anlamında kullanılmıştır. Kuran'ı Kerim'de Melekül Mevt olarak geçen Azrail'in bir insanın canını almasına kabzetmek denir.

Bu sözcük birçok tamlamanın ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin Ahz ü Kabz, bir eseri ya da ürünü kendine mal etmek anlamına gelir.

Kabzetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kabzetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Kabzetmek - Doğru Kullanım

Kabz etmek - Yanlış Kullanım

Kabzetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Yıllar boyunca çalışıp kabzettiği şeyleri bir gecede kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.''