Kabin Memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kabin Memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hem yurt içi hem de yurt dışı çalışma potansiyeline sahip olarak önemli meslekler arasında kabin memuru geliyor. Özellikle sunduğu iyi maaş ile beraber pek çok farklı yeri gezip görme olanağı da sağlamaktadır. Bu doğrultuda kabin memuru olabilmek için belli başlı bazı kriterleri taşımak gerekir.

Kabin Memuru Nedir?

Havayolu firması kapsamında belirlenmiş olan konfor ve güvenliği yolculara sunan kişilere kabin memuru denir. Özellikle yolcuların uçuş esnasında rahat ve uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amaçlı hizmet verirler.

Kabin Memuru Ne İş Yapar?

Farklı havayolları için Uçaklarda kabin memurları yolcuların güvenliğini ve konforunu sağlar. Aynı zamanda yiyecek ve içecek tedarikçi ile beraber pek çok ihtiyacı karşılama noktasında uçuş süresi boyunca hizmet verirler. Uçağa biniş anından iniş noktasına kadar yaptığı işler konusunda büyük öneme sahip meslekler içerisinde gelir.

Kabin Memuru Nasıl Olunur?

2 yıllık eğitime sahip olan sivil havacılık kabin hizmetleri bölümünden mezun olmak kabin memuru olmak için yeterlidir. Tabii bu görevi yerine getirmek ve yapabilmek için, mutlaka adli sicil kaydının bulunmaması gerekir. Bu kriterler yerine getirildiği takdirde farklı hava yolları şirketleri üzerinden, kabin memuru olarak uçuşlarda görev yapmak mümkün.

Kabin Memuru Olma Şartları

Kabin memuru olmanın ilk şartı 2 yıllık mezun olmaktır. Bu mezuniyet Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü üzerinden gerçekleştirilir. Tabii bunun dışında bazı niteliklere de sahip olmak gerekir.

- Sözlü iletişim becerisi

- Acil ve stresli durumlarda sakin kalma

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlama

- Fiziksel ve zihinsel olarak kapalı alanlarda uzun süre çalışma iradesi

- Dış görünüşüne önem verme

- Düzgün bir diksiyon ile beraber boy ve kilo orantısı

Bu gibi kriterler kabin memuru olabilmek için en önemli şartlar içerisinde gelir.

Kabin Memuru Görevleri Nelerdir?

Uçuş başlamadan önce ve uçuş bittikten sonra da belli başlı bazı görevleri ile beraber kabin memurları işlerini gerçekleştirirler.

- Uçuş öncesi kabini düzenleme görevlerini yerine getirmek.

- İçecek ve yiyecek ile beraber battaniye ya da okuma gibi birçok unsuru uçuştan önce tamamlamak.

- Uçağa girmeye başlayan yolcuların yerlerini göstermek ve onları karşılamak.

- Sözlü olarak ve işaret dili ile gerekli prosedürlere yolcuları aktarmak.

- Yolcular için içecek ve yiyecek servisi gerçekleştirmek.

- Kabinin temiz tutulmasını sağlamak.

- Yolculuk tamamlanmasının ardından uçuş raporunu hazırlamak ve sunmak.

- Güvenli bir uçuş için tüm havacılık kural ve yönetmeliklerine uymak.

Kabin Memuru Maaşları

Kabin memuru maaşları 2400 ile beraber 8000 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu durum kişinin tecrübesi ile beraber aynı zamanda çalışma süresi ve yaptığı işi bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat genel olarak 4800 TL gibi bir ortalama maaş alındığını söylemek gerekir. Maaşlar bu fiyatların altında veya üstünde bir miktar değişkenlik göstermek ile ele alınır.

Kabin Memuru İş İmkanları

Kabin memuru yurtiçi ve yurtdışı uluslararası birçok farklı havayolu şirketlerinde çalışmak için iş imkanı elde edebilmektedir. Aynı zamanda bireysel açıdan da uçak sahibi olan kişiler için çalışma imkanı bulunuyor. Günümüzün en önemli ulaşım araçlarının başında gelmesi ile beraber, kabin memuru büyük öneme sahiptir.