Kabataşlı öğrenciler TEKNOFEST’te birinci oldu: Uçan arabalara park asistanı yaptılar

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Kabataş Erkek Lisesi (KEL)’in 12’nci sınıf öğrencileri TEKNOFEST’te ‘Ulaşımda Yapay Zeka’ kategorisinde çoğu üniversite olmak üzere yaklaşık 2 bin 700 takımı geride bırakarak birinci oldu. Köklü lisenin öğrencileri bu başarıyı, yakın geleceğin teknolojisi uçan arabaların karşılaşacağı olası sorunlara yapay zekâ tabanlı çözümler üreterek elde etti.

Her alanda hızla gelişen teknolojinin yansımalarının ulaşım sektöründe de görülmesi bekleniyor. Dünyada ‘uçan arabalar’ üzerine çalışan firmaların sayısı giderek artıyor. Uçan arabaların hayatımıza girmesiyle hava ve yer trafiğinin kontrolü ve güvenliği gibi farklı problemlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz görünüyor.

TEKNOFEST ‘Ulaşımda Yapay Zekâ’ kategorisi 5-8 Eylül arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Yarışmacılardan uçan arabanın kamera verilerini kullanarak taşıt ve insanların tespitini yapan bir ‘nesne tespit sistemi’, ayrıca uçan arabaların şehir içinde bulunan alanlara iniş-kalkış yapmasını kolaylaştırmak için görsel asistanlar geliştirmeleri istendi. Bu başlık altında yarışmak için çoğu üniversiteli olmak üzere 2 bin 707 takımdan 5 bin 694 kişi başvurdu. Sonuçta finale kalan 36 takım ve 173 yarışmacı arasından Ali Emre Narin, Ali Berkin Arısoy ve Mert Köksal’dan oluşan KEL Takımı Sabiha birinci oldu.

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ÇALIŞMAMIZ YÜZDE 99 BAŞARILI

Zafere ulaşan ‘Sabiha’ takımının kaptanı Ali Emre Narin çalışmanın detaylarını şöyle anlattı: “Yakın gelecekte tüm dünyada ulaşım sektöründe büyük bir yer kaplamasını beklediğimiz uçan arabaların karşılaşacağı ya da doğuracağı olası problemleri çözmemizi istediler. Biz de bununla ilgili iki yazlım geliştirdik. İlk görevimizde ‘uçan arabaların şehrin üzerinden trafik tespitlerini yapabildiği bir yapay zekâ modeli eğittik. Ayrıca bu yapay zekâ modeli, bir şehirde çeşitli taşıt ya da insanların tespitini ve sayımını yapabiliyor. Bu sayede iniş yapacağı yerdeki insan ve taşıtlar için güvenli ortam sağlıyor. İniş ve park alanlarında bir nesne ya da bir canlı bulunmaması çok önemli. Eğittiğimiz yapay zekâ modeliyle güvensiz inişin önüne geçiliyor. İkinci görevimizde ise uçan araba ya da bir dronun navigasyon sisteminin bozulması ve kontrolden çıkması halinde konumunun tespitini sağlamaktı. Burada geliştirdiğimiz algoritmalarda ve yaptığımız simülasyonlarda yüzde 99 başarı sağladık. Diğer yandan araçların gece ve gündüz farklılıklarında, sisli ve yağışlı havalardaki çalışma kapasitesini de ölçebildik.

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YAPAY ZEKÂ LABORATUVARI OLANLARI GERİDE BIRAKTIK

Yarışma lise, üniversite takımları ile tüm lise ve üniversite mezunlarına açıktı. Yani rakiplerimizin bizden daha fazla imkânı, tecrübesi olabilirdi. Bu nedenle çok rekabetçi bir yarışmaydı. İşimizi olabildiğince mükemmel seviyeye çıkarmaya çalıştık çünkü kazanmamız için bunun gerektiğini biliyorduk. Yüksek bütçelerle bu yarışmaya katılanları da geride bıraktık. Bazı üniversitelerin yapay zekâ laboratuvarları var. Burada çok güçlü bilgisayarlar var. Projemiz için bizim de çok yüksek kapasiteli bilgisayarlara ihtiyacımız vardı ancak bilgisayarlarımız yetmediği için internetten belli bir ücret karşılığı hesaplama ücreti satın aldık. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir bilgisayarı ödünç aldık diye düşünebilirsiniz.

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YETKİNLİĞE GÖRE SORUMLULUK ALDIK

Bizi başarıya götüren unsurlardan biri 5 ay boyunca gece gündüz çalışmaksa biri de iyi bir ekip ruhu yakalamış olmamızda. Mert Türkiye’nin en iyi bilgisayar olimpiyatçılarından biri olduğu için algoritmalar üzerine çalıştı. Ben veri işleme üzerine daha çok yoğunlaştım. Berkin ise akademisyen olmak istediği için makale okumak ve literatür taramak konusunda daha fazla sorumluluk aldı. Birbirimizi tamamlayan yeteneklere sahibiz. Uçan araba teknolojisi hayatımıza girene kadar mühendisler olası sorunlara mutlaka çözümler geliştireceklerdir. Ancak bizim için bu başarı ‘geleceğin simülasyonu’ gibi oldu. Yani ilerde böyle bir projede yer alırsak TEKNOFEST sayesinde bu deneyimi lise çağımızda kazanmış olacağız.

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BİRLİKTE DAHA BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ

Takım üyesi Ali Berkin Arısoy ise; “Daha önce birlikte yaptığımız robotik projelerinde kazandığımız önemli yetenekler vardı. Bu yarışmada da geleceğin uçan arabalarının olası trafik sorunlarını çözmeye yönelik bir yazılım geliştirmiş olduk. Bu çalışmalarla iyi arkadaşlığın yanında uyumlu iş arkadaşları da olduk. Her birimiz ilerde yüksek teknoloji üzerine farklı alanlarda çalışmak istiyoruz. Ben yapay zekâ üzerine çalışan bir akademisyen olmak istiyorum. Birlikte büyük işler başarabildiğimizi görünce gelecek hayallerimizi de buna göre şekillendirmeye başladık. İlerde kendi girişimimiz altında yetkinliklerimiz çerçevesinde görevler üstlenerek büyük başarılara ulaşabilmenin hayalini kuruyoruz. Türkiye çapında elde ettiğimiz başarıyla bunun uzak bir hedef olmadığını gördük” dedi.

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FİNALDE 3 LİSE

TEKNOFEST ‘Ulaşımda Yapay Zekâ’ kategorisinde finale kalan 36 takım arasında yalnızca 3 lise vardı. Kabataş Erkek Lisesi birinci olurken, Borsa İstanbul Sakarya MTAL 23’üncü, M. Kemal Coşkunöz MTAL İSE 28’inci oldu. Yarışmada ilk 5 ise şöyle sıralandı;

TAKIM İL TAKIM OKULU

İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSESİ

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ