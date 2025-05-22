Kabataşlı Cemil ‘Çölün Davosu’nda konuştu

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Kabataş Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Cemil Türk, geçtiğimiz nisan ayında Harvard Üniversitesi Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen Liseler Arası Uluslararası Ekonomi Makalesi Yarışması’nı kazanan ilk Türk olmuştu. Cemil’in bu başarısını Hürriyet, 15 Nisan’da manşetine taşımıştı. Cemil, bu başarısının ardından ‘Çölün Davosu’ olarak tanımlanan, hükümet yetkililerinin, CEO’ların ve yatırımcıların konuşmacı olarak yer aldığı Future Investment Initiative (FII- Gelecek Yatırımları Girişimi) PRIORITY Zirvesi’ne konuşmacı olarak davet edildi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından kurulan FII Enstitüsü’nün organize ettiği FII PRIORITY Avrupa Zirvesi, bu yıl 16-17 Mayıs tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlendi.

MACRON’LA AYNI ZİRVEDE

Zirveye Cemil Türk’ün yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da aralarında bulunduğu 56 konuşmacı katıldı. Cemil, konuşmacı olarak yer aldığı panelde Avrupa Birliği’nin (AB) yatırımlar noktasında gösterdiği tavırlar ile yapay zekâ ve istihdam konularını ekonomik bir perspektiften yorumladı. Zirveye daha önce Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığını dile getiren Cemil Türk, 2017 yılından bu yana düzenlenen uluslararası etkinliğin bugüne kadarki en genç konuşmacısı olduğunu belirterek tarihe geçen başarısını şöyle anlattı:

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EN GENÇ KONUŞMACI

“16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen zirvenin ikinci günündeki son oturumda konuşmacı olarak yer aldım. Benimle aynı panelde yer alanlar 25-30 yaş aralığındaydı ve en gençleri bendim. Onlar İtalya’dan, ABD’den, Fransa’dan ve İsveç’ten zirveye katılan yatırımcı ve girişimcilerdi. Zirvede konuşmacı olarak yer alan tek öğrenci de bendim. Panelde moderatör bize birkaç soru sordu. Sorulan 5 soruyu cevapladım. Panelin sonunda dünya çapında başarıya ulaşan birkaç işinsanı, henüz 18 yaşında bir genç olarak zirveye önemli ve değerli katkılar sağladığımı söyleyerek beni tebrik etti. Lise öğrencisi olduğumu duyanlar da oldukça şaşırdı. Panel sonunda paylaşılan fikir ve bilgiler, enstitü tarafından akademik makale olarak yayınlanacak. Ayrıca zirvede konuşulanlar Avrupa’nın ekonomisine yön verici bir özellik de taşıyor.”

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AVRUPA’YA YAPAY ZEKÂ UYARISI

'Cemil Türk, zirvede önce eski kuşaklardan neler öğrenilmesi gerektiğine dair sorulan soruyu yanıtladı. AB’nin yatırım noktasında çok fazla kurala sahip olduğunu dile getiren Cemil, eski kuşakların sahip olduğu direncin örnek alınması gerektiğinin altını çizdi. Ancak bir yandan da kıtanın şu an karşılaştığı siyasi ve ekonomik durumun gözetilerek kuralların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Cemil konuşmasında, AB ülkelerinde yürürlüğe girecek yapay zekâ yasasına da değindi ve Avrupa’nın yapay zekâ konusunda kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Cemil, yapay zekânın istihdam anlamında dünyayı tehdit ettiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu da dile getirdi.

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Cemil Türk, “Şu anki Avrupa liderlerine ne söylemek isterdiniz?” sorusunu ise “Avrupa’nın iyi niyetle inşa edilse de bazı kurumsallaşmış hantal yapıları var. Bu yapılardaki belli kuralların yıkılması değil ama çağa uygun bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor” diyerek cevapladı.

Hürriyet daha önce Harvard’ın makale yarışmasını kazanan Cemil Türk’ü manşetine taşımıştı.

3. ZİRVEYE DE DAVET ALDI

“Bu zirve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta ve ABD ile Avrupa ülkelerinde olmak üzere yılda birkaç kez düzenleniyor. Bu yıl zirvenin ilki geçtiğimiz şubat ayında ABD’deki Miami şehrinde düzenlendi. Ben zirvenin Avrupa’da düzenlenen ayağına katıldım ve yılın üçüncü zirvesi de ekim ayında Riyad’da yapılacak. Üçüncü zirveye de beni katılımcı olarak davet ettiler.”