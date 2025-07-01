Kabataş’ın gururu

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Her ikisi de muhasebe uzmanı olan Murat Güler ve Gamze Ebru Güler’in tek çocuğu Deniz Güler, Kabataş Erkek Lisesi’ni 489 puanla kazandı. Lise hayatı boyunca akademik ve sosyal anlamda hem çok aktif hem de başarılı bir öğrenci olan Deniz, 10’uncu sınıfta öğrenci değişim programıyla ABD’ye Rensselaer Year Central High School’a gitti. Daha sonra Harvard Yaz Okulu programında moleküler onkoloji alanında araştırmalar yapan bir grubun içinde yer aldı. Geçen yıl Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü Başkanı olan Deniz, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etti. Bu çalışmalar nedeniyle gelecekteki yol haritasını erken yaşta çizen ve kanser üzerine araştırmalar yapmak isteyen Deniz, farklı ülkelerden başvurduğu 40 üniversitenin 30’undan kabul alarak Kabataş Erkek Lisesi tarihinin en fazla yurtdışı kabulü alan öğrencisi oldu. Berkeley, California, Toronto ve British Columbia gibi üniversitelerden kabul alan Güler, kendisine 80 bin 500 dolarlık eğitim desteği sağlayan ve QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025’e göre dünyanın en iyi 11’inci üniversitesi olan Pennsylvania Üniversitesi’nde biyofizik okumayı tercih etti. Deniz Güler elde ettiği başarıları ve kariyer hedeflerini şöyle anlattı:

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‘HEDEFLERİMİ 8. SINIFTA BELİRLEDİM’

“Gelecekte güçlü bir kariyer çizme hedefini 8’inci sınıftayken koydum. Çocukluğumdan beri biyoloji alanına ilgi duyuyordum. Lisedeki deneyimlerim hangi alanda çalışmak istediğime karar vermeme yardımcı oldu. Biyofizik ve biyomühendislik alanında ilerleyeceğim ama yandal olarak da bilgisayar mühendisliği istiyorum. Bursum yaklaşık 80 bin 500 dolar. Bunların dışında okula PENN Dünya Bursiyeri unvanıyla kabul adım. On binlerce başvuru arasından sadece 15 kişiye verilen ve Türkiye’den sadece bir kişinin aldığı bir burs bu. Bu kadar üniversiteden kabul almanın Kabataş gibi köklü bir lisenin tarihine geçmemi sağlaması beni ayrıca onurlandırdı.”

KABULDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Yurtdışındaki iyi üniversitelerden kabul almak için çok yönlü olmak gerektiğinin altını çizen Deniz Güler, “Hem sporun hem sanatın hem de akademik başarının yüksek olması, uluslararası bağlamda bir çalışma yapmış olmak, bir araştırmaya katılmış olmak. Yani diğer arkadaşlarının yapmayacağı şeyleri yapman gerekiyor. Fakat bunları da sadece başvuru için yapmamak gerekiyor. Örneğin benim başvurumda her şey 9’uncu sınıftan beri yapılan çalışmalardı. Çünkü başvuruda; sen bunu kaç yıldır yapıyorsun, haftada kaç saatini ayırıyorsun gibi detaylı sorular soruyorlar. Sadece ben başvuruma koyayım diye yapılmış şeyler çok belli oluyor. Gelecek için Aziz Sancar’ı örnek alıyor ve tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk’ü takip ediyorum” dedi.