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Kabartma tozu (Nahco₃) nedir, asit mi baz mı ve organik midir? Sodyum bikarbonat kullanım alanları

#Kabartma Tozu
Kabartma tozu (Nahco₃) nedir, asit mi baz mı ve organik midir Sodyum bikarbonat kullanım alanları

Kabartma tozu günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir üründür. Ancak kimyasal ismi insanlar tarafından bilinmemektedir. Kabartma tozu (NaHCO₃) nedir, asit mi baz mı ve organik midir? Sodyum bikarbonat kullanım alanları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Kabartma tozu, sodyum bikarbonat ya da soda ismi ile de bilinmektedir. Bu maddenin formülü NaHCO3 şeklindedir. Sodyum bikarbonatın antiasit özelliği vardır. Günlük yaşamda bu madde sıklıkla kullanılmaktadır. Beyaz kristal toz şeklinde bir görünümü bulunmaktadır.

Kabartma Tozu (NaHCO3) Nedir, Asit mi Baz mı Organik midir?

Sodyum bikarbonat halk arasında kabartma tozu ismi ile bilinmektedir. Bu maddenin bir diğer ismi ise sodadır. Sodyum bikarbonat Eski Mısırda doğal natrol çözeltilerden meydana gelen karışımlarda kullanılmaktaydı. Elde edilen karışımlar ise yazılar için boya olarak kullanılmaktadır.

1791 yılında sodyum bikarbonat Nicalas Leblanc isimli bilim insanı tarafından sodyum karbonatı olarak üretilmiştir. 1846 yılına gelindiğinde ise New York'ta bulunan iki fırıncı karbondioksit ile karbonattan kabartma tozu elde eden bir fabrika kurmuşlardır.

Sodyum bikarbonat içerisinde asit ile baz bileşimleri bulunmaktadır. Bu nedenle kek ve pastaları güzel bir şekilde kabartma özelliği bulunmaktadır. Kabartma tozunun farklı sıvılar içerisinde çözünmesi farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Sodyum Bikarbonat Kullanım Alanları Nelerdir?

Orta mesafe koşucuları bu maddeyi tamamlayıcı besin olarak kullanılmaktadır. Ancak aşırı tüketilmesi tehlikelidir.

Diş macunları içerisinde kullanılır.

Pasta ve kek yapımlarında kabartma tozu olarak kullanılmaktadır. Hamurların mayalanması amacı ile de kullanılır.

Hamam böceklerinin ilaçlanması için de bu madde kullanılır.

Havuzların PH derecelerinin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

Dezenfekte özelliği güçlü olduğu için dezenfektan olarak kullanılabilir.

Laboratuvarda üretilen asitlerin nötrlenmesi için kullanılabilir.

Su ile karıştırılıp içildiği zaman midenin ekşimesi be hazımsızlık problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

Elektrik ve gres yağı sebebi ile meydana gelen yangınların söndürülmesi amacı ile kullanılmaktadır.

 

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#Kabartma Tozu