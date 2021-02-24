Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Sırtına Almaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle sorumluluk almamak ya da bu gibi durumları anlatan kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz atasözü, gerektiği zamanda kullanılabilecek en etkili atasözleri arasında yer alır.

Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Sırtına Almaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Suç ve ceza ile beraber kınanan bir davranış söz konusu olduğu zaman, hiç kimse bu durumu üstlenmez. Özellikle dünyada kimse kötü durumları kabul etmez ve istemez. Sonuçta ceza ya da kabahat ve benzeri durumlar, bunu gerçekleştiren kişiyi bağlar.

Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Sırtına Almaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz atasözü hem imalı şekilde hem de birine bir şey anlatılmak istendiği zaman değerlendirilebilmektedir.

‘’Elbette suçluyu bulmak kolay olmayacak. Sonuçta kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz.’’