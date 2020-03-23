K12net neden açılmıyor? K12 çöktü mü?

Özel okulların uzaktan eğitim alt yapısını hazırlayan K12net, uzaktan eğitimin ilk günü olan 23 Mart sabah saatlerinde erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pek çok okulun alt yapısını oluşturan sistemde yaşanan sıkıntı dolayısıyla bazı özel okulların eğitim süreçlerinde aksama meydana geldi.

K12net firmasından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.