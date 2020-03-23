Eğitim
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:44,
K12net neden açılmıyor? K12 çöktü mü?
Pek çok özel okulun alt yapısını sağlayan K12net, uzaktan eğitimin başlayacağı ilk gün yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunları ile karşılaştı. Peki, K12 okul yönetim sistemi ne zaman düzelecek? İşte, K12net neden açılmıyor ve çöktü mü sorusunun cevabı
Özel okulların uzaktan eğitim alt yapısını hazırlayan K12net, uzaktan eğitimin ilk günü olan 23 Mart sabah saatlerinde erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pek çok okulun alt yapısını oluşturan sistemde yaşanan sıkıntı dolayısıyla bazı özel okulların eğitim süreçlerinde aksama meydana geldi.
K12net firmasından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle