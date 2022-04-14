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K İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (50 Kelime)

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir (50 Kelime)

İngilizce dilinde yer alan sözcüklerin tamamı farklı bir anlamı ifade ediyor. Günümüzde bireyler K harfi ile başlayan İngilizce kelimeleri öğrenmek için araştırma yapabiliyor. Merak edilen K harfiyle başlayan İngilizce sözcükler, arama motorlarında aranarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Bireyler K ile başlayan tüm İngilizce kelimeleri anlamlarıyla öğrenmek istiyor. K ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 İngilizce dilinde K harfiyle başlayan birçok farklı kelime bulunuyor. Kümmel, kurbash, kudos ve krone kelimeleri, İngilizce dilinde K harfiyle başlayan kelimelerden sadece bazılarıdır. Kümmel sözcüğü, baharat anlamında kullanılan bir kelimedir. 

 K İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir? 

 İngilizce dilinde yer alan farklı kelime türlerinin taşıdığı önemli anlamları bulunuyor. Bireyler İngilizce dilinde bazı araştırmalar yaparak, birçok konuya ulaşmak istiyor. Bireyler genellikle K ile başlayan tüm İngilizce sözcükleri öğrenmek istiyor. K harfiyle başlayan kaç İngilizce kelime olduğu merak edilen bilgiler arasındadır. K harfi ile başlayan kelimeler arasında farklı anlamlara sahip olan kelimeler yer alıyor. Merak edilen K harfiyle başlayan İngilizce kelimeler anlamlarıyla birlikte şu şekildedir 

Killer - Katil 

Kid - Çocuk 

Kickback - Komisyon 

Key - Anahtar 

Keeping - Koruma 

Kasher - Kaşar 

Knee - Diz 

Knave - Üç Kağıtçı 

Kinetic - Kinetik 

Kink- İlginçlik 

Kiss - Öpme 

Krone - Kron 

Kümmel - Baharat

 

Kiosk - Büfe

 

Kit- Malzeme

 

Kingdom - Krallık

 

Know - Bilmek

 

Knuckle - Boğum

 

Knife - Bıçak

 

King- Kral

 

Kill - Öldürmek

 

Kick - Tekme

 

Keen- Keskin

 

Knit- Örme

 

Knock - Vurmak

 

Kidness - İyilik

 

Kitchen - Mutfak

 

Kangaroo - Kanguru

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King Crab - Kral yengeç

 

Kicker- Şikayetçi

 

Kook - Çılgın

 

Kidney - Böbrek

 

Kinl - Fırın

 

Kiddy - Yavrucak

 

Kingbirdk - Cennet Kuşu

 

Keenly - Gayretle

 

Kite - Süzmek

 

Kitle - Uçurma

 

Khalif - Halife

 

Keg- Fıçı

 

Keychain - Anahtarlık

 

Kindergarten - Anaokulu

 

Kindship - Akrabalık

 

Kindly- Hoş

 

Knoll - Tepecik

 

Knit - Bağlamak

 

Knight - Şövalye

 

Knot - Bağ

 

Keep - Tutmak

 

Kernel - Çekirdek

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