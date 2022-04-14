K İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (50 Kelime)

İngilizce dilinde K harfiyle başlayan birçok farklı kelime bulunuyor. Kümmel, kurbash, kudos ve krone kelimeleri, İngilizce dilinde K harfiyle başlayan kelimelerden sadece bazılarıdır. Kümmel sözcüğü, baharat anlamında kullanılan bir kelimedir.
K İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?
İngilizce dilinde yer alan farklı kelime türlerinin taşıdığı önemli anlamları bulunuyor. Bireyler İngilizce dilinde bazı araştırmalar yaparak, birçok konuya ulaşmak istiyor. Bireyler genellikle K ile başlayan tüm İngilizce sözcükleri öğrenmek istiyor. K harfiyle başlayan kaç İngilizce kelime olduğu merak edilen bilgiler arasındadır. K harfi ile başlayan kelimeler arasında farklı anlamlara sahip olan kelimeler yer alıyor. Merak edilen K harfiyle başlayan İngilizce kelimeler anlamlarıyla birlikte şu şekildedir
Killer - Katil
Kid - Çocuk
Kickback - Komisyon
Key - Anahtar
Keeping - Koruma
Kasher - Kaşar
Knee - Diz
Knave - Üç Kağıtçı
Kinetic - Kinetik
Kink- İlginçlik
Kiss - Öpme
Krone - Kron
Kümmel - Baharat
Kiosk - Büfe
Kit- Malzeme
Kingdom - Krallık
Know - Bilmek
Knuckle - Boğum
Knife - Bıçak
King- Kral
Kill - Öldürmek
Kick - Tekme
Keen- Keskin
Knit- Örme
Knock - Vurmak
Kidness - İyilik
Kitchen - Mutfak
Kangaroo - Kanguru
King Crab - Kral yengeç
Kicker- Şikayetçi
Kook - Çılgın
Kidney - Böbrek
Kinl - Fırın
Kiddy - Yavrucak
Kingbirdk - Cennet Kuşu
Keenly - Gayretle
Kite - Süzmek
Kitle - Uçurma
Khalif - Halife
Keg- Fıçı
Keychain - Anahtarlık
Kindergarten - Anaokulu
Kindship - Akrabalık
Kindly- Hoş
Knoll - Tepecik
Knit - Bağlamak
Knight - Şövalye
Knot - Bağ
Keep - Tutmak
Kernel - Çekirdek