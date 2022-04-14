K İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (50 Kelime)

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İngilizce dilinde K harfiyle başlayan birçok farklı kelime bulunuyor. Kümmel, kurbash, kudos ve krone kelimeleri, İngilizce dilinde K harfiyle başlayan kelimelerden sadece bazılarıdır. Kümmel sözcüğü, baharat anlamında kullanılan bir kelimedir.

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?

İngilizce dilinde yer alan farklı kelime türlerinin taşıdığı önemli anlamları bulunuyor. Bireyler İngilizce dilinde bazı araştırmalar yaparak, birçok konuya ulaşmak istiyor. Bireyler genellikle K ile başlayan tüm İngilizce sözcükleri öğrenmek istiyor. K harfiyle başlayan kaç İngilizce kelime olduğu merak edilen bilgiler arasındadır. K harfi ile başlayan kelimeler arasında farklı anlamlara sahip olan kelimeler yer alıyor. Merak edilen K harfiyle başlayan İngilizce kelimeler anlamlarıyla birlikte şu şekildedir

Killer - Katil

Kid - Çocuk

Kickback - Komisyon

Key - Anahtar

Keeping - Koruma

Kasher - Kaşar

Knee - Diz

Knave - Üç Kağıtçı

Kinetic - Kinetik

Kink- İlginçlik

Kiss - Öpme

Krone - Kron

Kümmel - Baharat

Kiosk - Büfe

Kit- Malzeme

Kingdom - Krallık

Know - Bilmek

Knuckle - Boğum

Knife - Bıçak

King- Kral

Kill - Öldürmek

Kick - Tekme

Keen- Keskin

Knit- Örme

Knock - Vurmak

Kidness - İyilik

Kitchen - Mutfak

Kangaroo - Kanguru

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King Crab - Kral yengeç

Kicker- Şikayetçi

Kook - Çılgın

Kidney - Böbrek

Kinl - Fırın

Kiddy - Yavrucak

Kingbirdk - Cennet Kuşu

Keenly - Gayretle

Kite - Süzmek

Kitle - Uçurma

Khalif - Halife

Keg- Fıçı

Keychain - Anahtarlık

Kindergarten - Anaokulu

Kindship - Akrabalık

Kindly- Hoş

Knoll - Tepecik

Knit - Bağlamak

Knight - Şövalye

Knot - Bağ

Keep - Tutmak

Kernel - Çekirdek