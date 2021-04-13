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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriK Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

K Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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K Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

J harfinden sonra gelen K, alfabenin 14. harfidir. Periyodik tablo 1A grubunda yer alan Potasyum ''k'' harfi ile gösterilir. K harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detayları ile derledik.

Dünya üzerine K ile başlayan 18 ülke yer alıyor. Ülkemizde ise 13 şehrin ismi K ile başlamaktadır.

 K Harfi ile Başlayan Hayvan

 Kunduz

 Kedi balığı

 Kaz

 Kanguru

 Kedi

 Köpek

 Köpek Balığı

 Keçi

 Koyun

 Kuzu

 Kılıç Balığı

 Kaplumbağa

 Kurbağa

 Kuğu

 K Harfi ile Başlayan Şehir

 Karabük

 Kırklareli

 Kırşehir

 Kilis

 Kocaeli

 Konya

 Kütahya

 Kahramanmaraş

 Kastamonu

 Karaman

 Kars

 Kayseri

 Kırıkkale

 K Harfi ilk Başlayan Ülke

 Kanada

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 Kazakistan

 Kamerun

 Kongo Demokratik Cumhuriyet

 Kamboçya

 Karadağ

 Katar

 Kongo Cumhuriyeti

 Kosta Rika

 Kiribati

 Kolombiya

 Komor

 Kuveyt

 Kuzey Kore

 Kenya

 Kırgızistan

 Küba

 K Harfi ile Başlayan İsim

 K harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Kemal

 Kenan

 Kubilay

 Kenan

 Kadir

 Kazım

 Kamuran

 Kamil

 Kerim

 Kudret

 Kıvanç

 K harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Kardelen

 Kamile

 Kübra

 Kerime

 Kader

 Kadriye

 Karanfil

 Kezban

 Kısmet

 Kevser

 K harfi ile Başlayan Eşya

 Kalem kutusu

 Kapı

 Kolye

 Küpe

 Kaşkol

 Kalem

 Kül tablası

 Kemer

 Korniş

 Kitaplık

 Kerata

 Kağıt

 Kol düğmesi

 Kaşık

 K Harfi ile Başlayan Bitki

 Keçi Boynuzu

 Kakule

 Kudret Narı

 Kereviz

 Kenevir

 Kara Biber Bitkisi

 Keten Tohumu

 Kekik

 K Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Küpeli Çiçeği

 Kardelen

 Karanfil

 K Harfi ile Başlayan Meyve

 Karpuz

 Kavun

 Kızılcık

 K Harfi ile Başlayan Kuş

 Kekik

 Kırlangıç

 K Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Kübra Dilara Çelen

 Kübra Demir

 Kartal Tibet

 Kadir İnanır

 Kazım Kartal

 Kadir Savun

 Kamil Can Aydın

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