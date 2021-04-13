K Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
J harfinden sonra gelen K, alfabenin 14. harfidir. Periyodik tablo 1A grubunda yer alan Potasyum ''k'' harfi ile gösterilir. K harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detayları ile derledik.
Dünya üzerine K ile başlayan 18 ülke yer alıyor. Ülkemizde ise 13 şehrin ismi K ile başlamaktadır.
K Harfi ile Başlayan Hayvan
Kunduz
Kedi balığı
Kaz
Kanguru
Kedi
Köpek
Köpek Balığı
Keçi
Koyun
Kuzu
Kılıç Balığı
Kaplumbağa
Kurbağa
Kuğu
K Harfi ile Başlayan Şehir
Karabük
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Kahramanmaraş
Kastamonu
Karaman
Kars
Kayseri
Kırıkkale
K Harfi ilk Başlayan Ülke
Kanada
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kazakistan
Kamerun
Kongo Demokratik Cumhuriyet
Kamboçya
Karadağ
Katar
Kongo Cumhuriyeti
Kosta Rika
Kiribati
Kolombiya
Komor
Kuveyt
Kuzey Kore
Kenya
Kırgızistan
Küba
K Harfi ile Başlayan İsim
K harfi ile başlayan erkek isimleri:
Kemal
Kenan
Kubilay
Kenan
Kadir
Kazım
Kamuran
Kamil
Kerim
Kudret
Kıvanç
K harfi ile başlayan kadın isimleri:
Kardelen
Kamile
Kübra
Kerime
Kader
Kadriye
Karanfil
Kezban
Kısmet
Kevser
K harfi ile Başlayan Eşya
Kalem kutusu
Kapı
Kolye
Küpe
Kaşkol
Kalem
Kül tablası
Kemer
Korniş
Kitaplık
Kerata
Kağıt
Kol düğmesi
Kaşık
K Harfi ile Başlayan Bitki
Keçi Boynuzu
Kakule
Kudret Narı
Kereviz
Kenevir
Kara Biber Bitkisi
Keten Tohumu
Kekik
K Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Küpeli Çiçeği
Kardelen
Karanfil
K Harfi ile Başlayan Meyve
Karpuz
Kavun
Kızılcık
K Harfi ile Başlayan Kuş
Kekik
Kırlangıç
K Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Kübra Dilara Çelen
Kübra Demir
Kartal Tibet
Kadir İnanır
Kazım Kartal
Kadir Savun
Kamil Can Aydın