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K Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? K Simgesi Olan Element

K Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede K Simgesi Olan Element

Tanımsal olarak element, aynı cins atomlardan meydana gelen ve kendinden daha basit yapılara ayrılmayan saf maddedir. Elementler doğada birden fazla olarak bulunmaktadır. Bilimdeki ve teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak haklarındaki bilgiler artmaktadır. Bunun yanında elementler farklı atam numaralarına sahiptir. Bu her element için farklı olacak şekilde geçerli bir özelliktir. Atom numarası ise atomdaki proton sayısını göstermektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Keşfedilmiş birçok element vardır. Bunların bazıları katı bazıları sıvı bazıları da gaz halinde bulunmaktadır. Her bir elementin doğada pek çok kullanım alanı olmaktadır. Kullanım alanlarına paralel olarak elementler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaktadır. Bu elementlerden bir tanesi de potasyum elementidir. Bu elementin simgesel gösterimi ise K şeklinde olmaktadır. 

 K Elementi Hakkında Genel Bilgiler 

 Bugüne kadar keşfedilmiş 118 tane elementten biri olan potasyum elementi doğada katı halde yer almaktadır. Potasyumda 19 tane elektron vardır. Elektron dizilişi ise 2, 8, 8, 1 şeklindedir. Buradan periyodik cetveldeki yerinin; 1. grup, 4, periyot olduğu söylenebilir. Bunun yanında S blokta yer almaktadır. K simgesinin almasının nedeni ise Latince ismi olan Kalium kelimesinden dolayıdır. Ayrıca K elementi pek çok özelliğe sahiptir. Bunlar arasında; 

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Potasyum alkali metallerden bir tanesidir. 

Havada hızlı bir şekilde oksitlenme yaşamaktadır. 

Su ile tepkimesi neticesinde hidrojen gazının açığa çıkmasına neden olur. 

Potasyum yumuşak bir yapıdadır. 

Yerkabuğunu meydana getiren elementlerden bir tanesi olmaktadır.

 

 

 

 

 

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