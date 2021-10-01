Justinianus kanunları nedir ve özellikleri nelerdir? Justinianus kanunlarının maddeleri

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Kendi dönemini kapsayan ve uzun yıllar kullanılan kanunlar içerisinde justinianus kanunları gelmektedir. Aynı zamanda farklı maddeleri ve özellikleri ile beraber öne çıkan tarihi bir kanun olarak ifade edilebilir.

Justinianus Kanunları Nedir?

Birinci justinianus tarafından 534 ve 539 yılları arasında çıkarılan, eski Roma kanunu ele alan bir kitap olarak öne çıkıyor. Türkçe ismi üzerinden ‘Yurttaşlar Hukuk Derlemesi’ şeklinde ifade edilmektedir. Doğu Roma imparatoru olan I. Justiniaus tarafından ele alınmış dünyanın en önemli tarihi kanunları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda tüm imparatorluk emirnamelerini kapsamaktadır ve toplamda 12 bölümden oluşur. Bu kanun en önemli yanı günümüzde hâlâ etkisini devam ettiren birçok farklı kanunun yer almasıdır. Bu bağlamda özellikle kamu ve özel hukukun birbirinden ayrılmasını temsil eden ilk kanun olarak öne çıkar.

Justinianus Kanunları Özellikleri Nelerdir?

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Justinianus kanunlarının en önemli özelliği özel ve genel hukuku birbirinden ayırmasıdır. Bu bağlamda resmi olarak genel kanundan başlamak suretiyle özel Kanunlara doğru isimlendirilmiştir. Özellikle insanların hak ve özgürlüklerini değer veren bir kanun olarak ön plana çıkıyor. En önemlisi köle olarak geçen insanların özgürlüklerini elde etmesine hak verilmesidir.

Diğer yandan babaların çocukları üzerindeki haklarının belli oranda kısıtlanması da diğer özellikler arasında geliyor. Ayrıca kadınların boşanması ile beraber miras hakkına sahip olması ya da çocukların üzerinde hakları olması gibi önemli özellikler bulunmaktadır. Bir diğer özelliği ise ölüm cezalarının tek yol olmamasının anlaşılmasıdır. Böylece ölüm cezası yerine sürgün etme, para cezası ya da de hafif cezalar ön plana çıkıyor.

Justinianus Kanunlarının Maddeleri

Justiniaus kanunları belli başlı birçok farklı madde üzerinden ele alınmakta ve özellikleri eşliğinde öne çıkmaktadır.

- Genel hukuku ve özel hukuk birbirinden ayrılır.

- Genelden özele doğru sistemli bir şekilde hazırlanmaktadır.

- Toprak alım satım ve köle azadı kolaylaşmıştır.

- Babaların çocukları üzerindeki etkisi azaltılmıştır.

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- Boşanan kadınların miras ve çocukları üzerinde hakları bulunmaktadır.

- Kadınlar ticaret yapabilmek, mal ve mülke sahip olabilme haklarına sahiptir.

- Aile hukuku açısından ölüm cezası yerine, manastırda bir sürü tutulmak suretiyle ıslah edilmesine karar verilmiştir.

- Birçok farklı suç için ölüm cezası yerine para cezası, sürgün edilme ya da maden ocaklarında çalıştırılma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu şekilde ve buna benzer birçok farklı madde ile beraber Justinianus kanunları ön plana çıkıyor. Özellikle eşitlikten bahseden ve aynı zamanda kadın erkek eşitliği ile insan hak ve özgürlükleri konusunda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Günümüzün en önemli antik tarihi kanunları içerisinde yer aldığını söylemek gerekir.

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Justiniaus Kanunlarının Önemi Nedir?

Birçok farklı özelliği ile kendisinden önceki kanunlara göre, Justinanus kanunları oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda en önemli özellikleri arasında şüphesiz genel hukuk ile özel hukuku birbirinden ayrılmasıdır. Aynı zamanda kadın erkek eşitliği üzerinden kadınlara verilen haklar önemli bir yere sahiptir. Kadınlar artık miras hakkına ve aynı zamanda çocuk hakkına sahiptir. Tabii ticaret yapma ve mal mülk sahibi olma konusunda önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan köle azadı ortaya çıkmıştır ve kölelik önemli oranda azaltılmıştır. Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber en önemli kanunlar içerisinde yer alıyor ve günümüz hala geçerli kısımları bulunmaktadır.