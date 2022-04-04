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Jurnal Nedir, Ne Anlama Gelir? Jurnal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Jurnal Nedir, Ne Anlama Gelir Jurnal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlamı merak edilen kelimelerin bir kısmı bireylerce araştırılabiliyor. Daha önce kişilerce görülmeyen her bir kelimenin anlamı internet sitelerinde aranabiliyor. Jurnal gibi farklı sözcük türleri bireylerin ilgisini çeken kelimelerdir. Kitaplarda veya farklı dergilerde görülen jurnal kelimesi bireyler tarafından araştırılıyor. Jurnal nedir, ne anlama gelir? Jurnal kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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 Anlam bakımından çok bilinmeyen jurnal sözcüğü, yaygın olarak kullanılmıyor. En çok araştırılan kelimeler arasında olduğu söylenebilir. Jurnal sözcüğü TDK'ya göre, ihbar yazısı anlamına sahiptir. 

 Jurnal Nedir, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde bulunan kelimelerle ilgili bireylerin bir takım araştırma yaptıkları görülüyor. Özellikle Fransızca kökenli olan kelimeler bireylerin ilgisini çeken kelime türleridir. Fransızca kökenli olan sözcükler günümüzde yaygın olarak görülebilir. Jurnal sözcüğü de Fransızca kökenli olan ve pek çok kişi tarafından tercih edilen bir kelimedir. Anlamını bilmeyenler jurnal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmenin yollarını arıyor. Jurnal kelimesi, günlük ve ihbar yazısı anlamında kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir. 

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 Jurnal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Herhangi bir sözcük türünün anlamını öğrenmenin bazı yöntemleri bulunuyor. Günümüzde hala kullanılan sözlükler, kelimelerin anlamlarını öğrenmek için tercih ediliyor. İnternet bağlantısı olanlar Jurnal sözcüğünün anlamını arama motorlarına yazarak takip edebiliyor. Jurnal sözcüğünün en doğru anlamı TDK tarafından paylaşılıyor. Jurnal kelimesi TDK'ya göre, ihbar yazısı ve günlük anlamında kullanılması gereken bir sözcüktür.

 

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