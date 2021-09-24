Jüpiter Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Jüpiter Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Haberin Devamı

Jüpiter'in gözlemlenebilen diğer uyduları şu şekilde sıralanabilir: 1- Europa

2- Carme 3- Amalthea 4- Valetudo 5- İo 6- Sinope 7- Pasiphae

Jüpiter Gezegeni Nedir ve Ne Renktir?

Jüpiter gezegenin adı Roma mitolojisinde Zeus'un karşılığı olan Jovispater'den esinlenerek verilmiştir. Jovis, Tanrı anlamına gelirken Pater de baba demektir. Kendisine bu ismin verilmesinin en büyük nedeni güneş sistemindeki en büyük gezegen oluşudur.

Kutup çapı 133.709 km olan Jüpiter, dünyadan yaklaşık 320 kat daha ağırdır. Jüpiter gezegenin güneşe uzaklığı 470 milyon mildir. Çok büyük bir kütleye sahip olduğu çekim gücü yüksektir. Saman yolumuza giren asteroid ve meteorları çekerek atmosferinde eritir. Bu sayede bu meteorların dünyaya ve diğer gezegenlere çarpmasına engel olur. Yüzeyi gaz ve sıvıdan oluştuğu için yörüngesine çektiği asteroidleri eritir.

Jüpiter, açık kahverengi, beyaz ve turuncudur. Aynı zamanda Jüpiter, samanyolundaki en parlak gezegenlerden biridir. Bunun en büyük nedeni ise %90'ının hidrojen gazından oluşmasıdır.

Haberin Devamı

Jüpiter Gezegeni Ne Zaman Keşfedir?

Jüpiter gezegeni, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde İtalyan astronom Galileo Galilei tarafından keşfedildi. Galileo aynı zamanda Jüpiter'in en büyük uydusu olan Ganymede'yi keşfetmiş ve bu uydunun bazı özellikleri Jüpiter'e benzediği için ona Jüpiter III adını vermiştir.

Bazı kaynaklarda ise Jüpiter'in M.Ö 7. yüzyılda Babilliler tarafından keşfedildiği yazar. Ancak gezegen ile ilgili somut bilgilere ulaşan ve uydularını keşfeden ilk bilim insanı Galileo Galilei olmuştur.

Jüpiter Gezegeninin Özellikleri

Jüpiter'in kütlesi, samanyolunda yer alan diğer gezegenlerin toplam kütlesinden daha fazladır. En büyük gezegen olmasına rağmen atmosferi gaz ve sıvıdan oluştuğu için kendi etrafındaki dönüş hızı, diğer gezegenlere göre daha kısadır.

Jüpiter ile güneş aynı elementlere sahip olmasına rağmen, Jüpiter bir yıldız değildir. Bunun en büyük nedeni, bu gezegenin tamamen helyum ve hidrojenden olup katı bir çekirdeğe sahip olmamasıdır. Eğer güneş gibi merkezinde katı bir çekirdek bulunsaydı, Jüpiter bir gezegen değil yıldız olacaktı.

Jüpiter'deki en düşük sıcaklık -150 en yüksek sıcaklık ise 710 C. olarak ölçülmüştür. Gezegendeki sıcaklığı belirleyen temel faktör gazların yoğunluğu ve amonyak kristalleridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte Jüpiter ile ilgili yeni bulgula elde edilmiştir. Yapılan araştırmaların sonunda bu gezegende de milyonlarca yıl önce Satürn'de olduğu gibi halkalar olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

1977 yılında fırlatılan Voyager I adlı uzay aracı ile hem Jüpiter hem de Satürn'ün fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraf ile birlikte gezegen ve uyduları hakkında çok daha fazla bilgiye erişmek mümkün oldu. Gezegene gönderilen diğer uzay araçları ise Voyager II ve New Horizons'tur. Jüpiter tamamen gaz ve sıvıdan oluştuğu için bu gezegene iniş yapmak mümkün değildir. Bu nedenle tüm keşifler, uzaktan yapılmaktadır.

Balık ve yay burcunun gezegeni olan Jüpiter, astrolojide gücü, mutlak otoriteyi ve kudreti simgeler. Roma mitolojisinde de önemli bir yer tutan Jüpiter, Zeus'un diğer adıdır.

Haberin Devamı

Jüpiter'in Dünyaya Uzaklığı

Güneşe en yakın 5. gezegen olan Jüpiter, dünyaya yaklaşık 620 milyon kilometre uzaklıktadır.