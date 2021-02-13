June Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Jun Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

June, İngilizce bir ay olarak karşımıza çıkmaktadır. June ayının Türkçe olarak karşılığı haziran ayıdır. Yaz mevsiminin başlangıç ayı olarak bilinmekte olan June ayı artık çok sık kullanılmaktadır. Evrensel bir dil olduğu için çoğu yer de tarihleri bildirirken haziran yerine june kelimesi tercih edilmektedir.

June Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

June, İngilizce de bir ay ismi olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı haziran olarak bilinmektedir. Toplamda 4 mevsim ve 12 ay bulunmaktadır. Haziran yani june ayı da yaz mevsimi içerisinde bulunmaktadır. June ayı yılın altıncı ayıdır. June ayının öncesinde beşinci ay olarak bilinen Mayıs ayı bulunur. Yani İngilizce olarak May adıyla bilinmektedir. June ayının sonrasında ise july olarak bilinmekte olan temmuz ayı gelmektedir.

Jun Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizce de ay isimleri kullanılırken genel olarak kısaltılmış olarak yazılır. Bu yüzden de ay isimlerini öğrenirken kısaltmalarıyla birlikte öğrenmeniz de fayda vardır. Siz de mutlaka ayların İngilizce karşılıklarını öğrenirken kısaltmalarını da öğrenmelisiniz. Böylece size büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Özellikle ayları yazılı olarak bir yerde görürseniz büyük bir ihtimalle kısaltması kullanmayı tercih etmiş olabilirler. June ayının kısaltması ise jun şeklinde ifade edilmektedir. Siz de june veya jun şeklinde kullanılan bir ay görürseniz eğer haziran ayından bahsedildiğini anlamalısınız. Her iki ifade de haziran ayını ifade etmek için kullanılır.