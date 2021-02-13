July Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Jul Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Temmuz ayı havanın çok sıcak olduğu mevsim olan yaz mevsimine ait bir aydır.

July Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

İngilizce de july şeklinde isimlendirilen 12 aydan biri olan ayın, Türkçe dilinde var olan karşılığı temmuz ayı şeklindedir. Ülkemizde 4 tane mevsim yaşanmaktadır. Bu mevsimlerin isimleri: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde olmaktadır. Temmuz ayı bu dört mevsimden yaz mevsimine aittir. En sıcak aylardan biridir.

Bu ay takvimde 31 gün çekmektedir. Aynı zaman ayların içerisinden 7. sırada yer alır. Yaz mevsimlerinde birinci sırada haziran, ikinci sırada temmuz, üçüncü sırada ise ağustos bulunmaktadır. Yanı temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci ayını oluşturur. Ancak bu durum Kuzey Yarım Küre için geçerli olan bir durumdur. Güney Yarım Küre'de ise bu durumun tam tersidir. Güney Yarım Küre'de bu ay en soğuk aylardan biridir. Hatta 2. sırada aynı şekilde yer almaktadır.

Jul Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Jul ayı Türkçe' de haziran ayına denk gelir. Haziran ayı da temmuz ayı gibi yaz mevsimine ait olan bir aydır. Bu ayda oldukça sıcak geçmektedir. Bu ay yaz mevsimleri içerisinden 1. sırada yer almaktadır. Yaz ilk olarak bu ay ile başlar. Bu nedenle bu ay da havalar henüz çok fazla ısınmamış, bir ısınma aşamasında olmaktadır. Temmuz ayı ile birlikte havalar iyiden iyiye sıcak olur. Bu durum temmuz ayında olduğu gibi yine Güney Yarım Küre'de tam tersi şekilde gerçekleşir.