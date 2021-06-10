Jpeg Nedir Ve Ne İşe Yarar? Jpeg Dosyası Nasıl Kullanılır Ve Dönüştürülür

Jpeg en basit anlatımla bir görüntü kodlama tekniğidir. 1994 yılında ISO aracılığı ile standartlaştırılan bu dosya biçimi günümüzde internet üzerinden görüntü transfer etmek için en iyi yöntem olarak bilinir. .Jpg, .Jpe gibi uzantıları olan Jpeg dosyaları genel olarak JPEG şeklinde adlandırılır. Sadece görüntüden nasıl kodlanacağını belirten bu dosya biçimi saklama konusunda herhangi bir standart getirmez. PNG formatına göre daha düşük boyutlarda olması veri transferi konusunda büyük avantaj sağlar.

Jpeg Nedir ve Ne İşe Yarar?

Jpeg nedir sorusuna cevap verilecek olursa temel olarak bir görüntü kodlama yöntemi olduğu söylenebilir. İnsanların bu konuda herhangi bir spesifik işlem yapmasına gerek olmayıp halihazırda fotoğraf makineleri, telefonlar ve benzeri görüntü yakalama aygıtları tarafından biçimlendirilir. Ancak belirli durumlarda dosya transfer ederken platformun desteklemediği durumlar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda görselin dosya biçimi önem kazanır. İnternet üzerinde kolaylıkla transfer edilebilmesinin en büyük nedeni Jpeg uzantılı dosyaların çok daha düşük boyuta sahip olmasıdır. Bundan dolayı birçok platform görsel üzerinde işlem yaparken ya da saklarken Jpeg uzantılı olmasını şart koşar.

Jpeg çıkmadan önce görüntüleri transfer edebilmek için GIF yontemine yaygın olarak başvurulurdu. Ancak zaman içerisinde 256 bit görüntü işleme kabiliyetine sahip olan GIF dosya uzantısı yeterli olmamaya başladı. PNG gibi yüksek boyutlu ve çözünürlüklü görsellerde dünya geneli ağ (WWW) için yeterli değildi. Burada devreye Jpeg formatı girip zaman içerisinde en popüler dosya biçimi haline geldi. Jpeg ne işe yarar sorusuna gelinecek olursa internet üzerinden görsel transferi yapabilmek için en ideal dosya biçimi olduğu söylenebilir. Nitekim görselin kalitesinden çok yüksek optimizasyonuna odaklanması transfer sırasında oluşan hataları minimalize etmiştir.

Jpeg Dosyası Nasıl Kullanılır ve Dönüştürülür?

Jpeg dosyasını kullanabilmek için öncelikle yapılacak işleme karar verilmesi gerekir. Eğer Jpeg formatında bir dosya üzerinde oynama yapılacaksa işlem yapılarak platformun bu dosya uzantısını desteklediğinden emin olunması gerekiyor. Halihazırda paint, Photoshop, PSP ve daha birçok görüntü işleme programı Jpeg uzantılı dosyaları destekliyor. Bu nedenle Jpeg formatlı dosyaları düzenlerken sadece açılışta doğru tercihlerin yapılması yeterli olacaktır.

Jpeg dosyaları herhangi bir formata dönüştürmeden önce dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunur. Bunlardan ilki çevirme işlemini yapacak görüntü işleme programının görsel üzerinde kayıplar verebileceğidir. Eğer Jpeg formatından daha kaliteli olan PNG gibi dosya uzantılarına geçilmek isteniyorsa burada görüntünün daha net olması mümkündür. Ancak internet üzerinden bu dosyayı transfer etmek optimizasyon değerleri bozulacağı ve dosyanın boyutu büyüyeceği için daha zor hale gelecektir. Diğer yandan Jpeg dosya uzantısına sahip görsellere çevirirken görüntü üzerinde kayıplar meydana gelebilir.

Jpeg formatlı görselleri istediğiniz dosya uzantısına çevirebilmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Ancak bütün Windows bilgisayarlarda birlikte gelen görüntü işleme yazılımı olan Paint bu konudaki en güvenilir yöntemdir. Yapılması gereken tek şey görseli Paint ile birlikte açık menü seçeneğinden farklı kaydet yöntemini tercih etmek olacaktır. Kaydetme işlemini yapmadan hemen önce alt tarafta dosyanın hangi uzantıya sahip olacağı seçilebilir. Burada hem internet hem de birçok platformda desteklenen dosya uzantılarını bulabilir ve hızlı bir şekilde değişmesini sağlayabilirsiniz.