Joule nedir? Joule birimi, sembolü, formülü ve hesaplama hakkında bilgi

Belirlenmiş bir ağırlık kapsamında belli bir hareket noktasına kadar yapılan iş üzerinden joule anlatılmaktadır. Yani kısaca yapılan iş olarak da ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda birçok farklı alanda kullanılan joule birimi, mutlaka siz öğrencilerin bilmesi gereken yapılar içerisinde yer almaktadır. Gelin şimdi beraber Jules nedir ve birimi ile sembol üzerinden hesaplamalarına bakalım.

Joule Nedir?

Enerji ya da iş birimine joule denmektedir. 1 newtonluk kuvvet ile beraber bir cismi 1 metre kadar hareket ettirilmesi ile yapılan iş olarak da ifade edilebilir. Böylece farklı ağırlık ve ölçü birimleri ile beraber joule üzerinden hesaplama ve çevirme işlemi yapılır. Bu sayede herhangi bir iş için ne kadar enerji gerektiği üzerinden hesaplama yapılabilir. Üstelik Jolie birimi akla gelebilecek birçok farklı ölçü birimi üzerinden çevrilebilmektedir.

Joule Birimi

Kullanılacak alana bağlı şekilde joule genel olarak birim açısından, ‘J’ harfi ile gösterilmektedir. Aynı zamanda, ‘kj’ kilo şeklinde ele alınır ve bu ifade üzerinden karşılık olarak 1000 joule birimi anlaşılır. Tabii bununla beraber kilo, Newton, watt, Coulomb ya da dyn daha birçok değişik birim üzerinden de ele alınmak suretiyle değerlendirilmektedir.

Joule Sembolü

İngiliz bilimci James Prescott Joule tarafından geliştirildiği için bu birimin sembolü aynı şekilde, ‘J’ üzerinden ifade edilmektedir. Özellikle 1800'lü yıllardan bu yana birçok farklı alanda kullanılan bu sembol, değişik birinin üzerinden de ele alınmakta ve karşılaştırılmaktadır.

1 Joule = 1 Newton x 1 metre

1 Joule = 1 watt x 1 saniye

1 Joule = 1 Coulomb x 1 watt

Bu şekilde görüldüğü gibi birçok farklı birim üzerinden ele alınmak suretiyle sembol vasıtasıyla Joule gösterilmektedir. Böylece değişik alanlarda kullanılmak suretiyle farklı ölçüler üzerinden işlemler çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Joule Formülü

Joule formülü ele alınırken belli başlı bazı farklı bilim birimleri üzerinden işlem gerçekleştirilir. Bu formül sabittir ve 1800'lü yılların sonlarında hesaplanmış bir işlemdir. Genel olarak ise formülü şekilde ele almak ve yazmak mümkün;

J = kg x m²

s²

Bu şekilde işlemeli alınmak suretiyle metre ve kilogram ile saniye üzerinde joule hesaplaması yapılmaktadır. Böylece Newton üzerinden ele alınacak kuvvet ile beraber bu kuvvet kapsamında yapılan 1 metredeki iş miktarı, belli bir standart rakam üzerinden hesaplanmaktadır. Bu formül her zaman geçerlidir ve etkin şekilde gerekli olan Joule hesaplamasını gerçekleştirebilir.

Joule Hesaplama

Hesaplama yapılırken yukarıda verilen formül ele alınır. Bu formül 1 metre mesafedeki işgücünün miktarı net olarak vermektedir. Bu da birçok farklı alanda kullanım amaçlı değerlendirilir. Yani herhangi bir kuvvet için ne kadar enerji gerekli bu hesaplama üzerinden ele alınmakta ve oluşturulmaktadır. Ayrıca ısı enerjisine dönüşen elektrik enerjisi, Isıtıcıdan geçen akım ve direnç ile beraber güç gibi pek çok unsur formül bazında otomatik olarak hesaplanmış olur.

Özellikle Isı enerjisi ile elektrik enerjisi arasında meydana gelen değişimler üzerinden Joule hesaplaması gerçekleşir. Bu hesaplamayı aynı zamanda joule kanunu da denmektedir. Bu Enerji dönüşümü gerçekleşirken bazı olaylar meydana gelir ve yapılacak hesaplama ile beraber bu olaylar ortaya çıkarılır. Bu sayede ısıtıcının yaydığı enerji miktarı da kolayca hesaplanabilir.