Jön Türkler kimlerdir? Osmanlı'da Jön Türklerin etkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Türkiyeden Dendiasın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruzTürkiye'den Dendias'ın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz#Nikos Dendias
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Bakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: Oranı yükseltmeliyizBakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: 'Oranı yükseltmeliyiz'#Koronavirüs
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...#Yangın
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Jön Türkler kimlerdir? Osmanlı'da Jön Türklerin etkisi

Jön Türkler kimlerdir Osmanlıda Jön Türklerin etkisi

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu büyük bir mücadele neticesinde elde edilen Zafer'in taçlanması ile olmuştur. Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve TBMM açılmış yepyeni bir Cumhuriyet Anadolu'nun bağrından yeniden filizlenmişti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti her anlamda büyük bir İmparatorluğun da devamı olan bir devletti. Muhteşem bir hükümdarlık sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu çöküş döneminde "Boğazın hasta adamı" olarak anılır olmuştu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında aydınlar, düşünürler ve vatanperver insanlar çare ve çözümler arayışına girmişti. Dönemin en bilinen grubu "Genç Türkler" yani Jön Türklerdir. İşte, Jön Türkler kimdir, Osmanlı'da Jön Türklerin etkisi nasıl olmuştur ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

  Jön Türkler, diğer adı ile Genç Türkler Padişah 2. Abdülhamid döneminde muhalif olan genç ve aydın kuşağa verilen bir isimdir. 

 Jön Türkler Kimlerdir? 

 Jön Türkler tanımı ilk kez 1828 tarihinde Charles McFarlane tarafından kullanılmıştır. Bu terim daha sonra literatüre yerleşmiş ve kullanılmaya devam edilmiştir. Jön Türklerin cemiyetinin üyelerinin fikir yapılarının oluşmasında dönemin şartları çok belirleyici olmuştur. 

 Jön Türkler esasında geniş bir kesimi tanımlamaktadır. Jön Türklere örnek olarak Namık Kemal, Ahmet Cevdet Paşa, Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza İbrahim Şinasi, Samipaşazade Sezai, Dr. Nazım Bey ve Ahmet Rıza gibi isimler gösterilebilir. Ahmet Rıza tarafından çıkarılan ve hem Türkçe hem de Fransızca yayınlanan gazetesinde Meşrutiyet fikri savunulmuştur. 

 Osmanlı'da Jön Türklerin Etkisi 

Haberin Devamı

 Jön Türklerin siyasi fikirlerinin temeli, padişahlık yönetiminin altında bir de meclisin kurulması ve yönetime katılması şeklinde idi. Yani Jön Türkler aslında hiçbir zaman ve hiçbir şekilde padişahlık rejimine karşı çıkmamışlardır. Jön Türklerin Osmanlı'da Etkilerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür: 

Jön Türkler Cumhuriyet rejimini getirmeyi asla düşünmemişlerdir. Padişahlık düzeninin destekçisi olmuşlardır. Politikaları, padişahlık rejiminin altında bir de meclisin bulunması gerektiği yönündedir. 

Jön Türkleri karşı oldukları ve karşı çıktıkları Padişah Abdülhamit'in istibdat düzeni olmuştur. Kurulacak bir meclisin baskı ve şiddet düzeninin ortadan kaldırılmasında etkili olacağı görüşünü savunmuşlardır. 

Jön Türklerin aslında homojen bir fikir birliği olduğu görülmemektedir. Yaklaşık 2000 kişi oldukları bilinen Jön Türklerin her birinin ayrı ayrı kendi siyasi görüşleri vardır.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar