Jön Türkler kimlerdir? Osmanlı'da Jön Türklerin etkisi

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Jön Türkler, diğer adı ile Genç Türkler Padişah 2. Abdülhamid döneminde muhalif olan genç ve aydın kuşağa verilen bir isimdir.

Jön Türkler Kimlerdir?

Jön Türkler tanımı ilk kez 1828 tarihinde Charles McFarlane tarafından kullanılmıştır. Bu terim daha sonra literatüre yerleşmiş ve kullanılmaya devam edilmiştir. Jön Türklerin cemiyetinin üyelerinin fikir yapılarının oluşmasında dönemin şartları çok belirleyici olmuştur.

Jön Türkler esasında geniş bir kesimi tanımlamaktadır. Jön Türklere örnek olarak Namık Kemal, Ahmet Cevdet Paşa, Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza İbrahim Şinasi, Samipaşazade Sezai, Dr. Nazım Bey ve Ahmet Rıza gibi isimler gösterilebilir. Ahmet Rıza tarafından çıkarılan ve hem Türkçe hem de Fransızca yayınlanan gazetesinde Meşrutiyet fikri savunulmuştur.

Osmanlı'da Jön Türklerin Etkisi

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Jön Türklerin siyasi fikirlerinin temeli, padişahlık yönetiminin altında bir de meclisin kurulması ve yönetime katılması şeklinde idi. Yani Jön Türkler aslında hiçbir zaman ve hiçbir şekilde padişahlık rejimine karşı çıkmamışlardır. Jön Türklerin Osmanlı'da Etkilerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Jön Türkler Cumhuriyet rejimini getirmeyi asla düşünmemişlerdir. Padişahlık düzeninin destekçisi olmuşlardır. Politikaları, padişahlık rejiminin altında bir de meclisin bulunması gerektiği yönündedir.

Jön Türkleri karşı oldukları ve karşı çıktıkları Padişah Abdülhamit'in istibdat düzeni olmuştur. Kurulacak bir meclisin baskı ve şiddet düzeninin ortadan kaldırılmasında etkili olacağı görüşünü savunmuşlardır.

Jön Türklerin aslında homojen bir fikir birliği olduğu görülmemektedir. Yaklaşık 2000 kişi oldukları bilinen Jön Türklerin her birinin ayrı ayrı kendi siyasi görüşleri vardır.