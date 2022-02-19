John Bowlby bağlanma kuramı nedir? Bağlanma teorisi temel varsayımları nelerdir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtaydan önemli iş kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan önemli iş kararı#İstifa
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
Adayı karıştırdı... Kim bu MakbuleAdayı karıştırdı... Kim bu Makbule? #Kripto Para Piyasaları
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

John Bowlby bağlanma kuramı nedir? Bağlanma teorisi temel varsayımları nelerdir

#Eğitim#Araştırma#John Bowlby Bağlanma Kuramı Nedir
John Bowlby bağlanma kuramı nedir Bağlanma teorisi temel varsayımları nelerdir

Bağlanma, en basit haliyle kurulan bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu bağ biriyle olabileceği gibi bir nesne ile de olabilmektedir. Bowlby ve arkadaşları bağlanma konusunu merak etmiş ve bununla ilgili çalışmalar ortaya koymuşlardır. Özellikle hayvanlar ile ilgili gözlem sonucunda bir kuram ortaya çıkmıştır. Bu kuramın ismi bağlanma teorisidir. John Bowlby bağlanma kuramı hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Bağlanma sıklıkla anne ile bebek arasında ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle bağlanma çok küçük yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla anne olmasının yanında herhangi bir bakıcı ile de bağlanma oluşabilmektedir. Burada önemli olan sürekli bir bakıcının bulunmasıdır. Baba ya da birden fazla bakıcı şeklinde de olabilmektedir.

 Bağlanma Teorisi Varsayımı Nedir?

 Bağlanma teorisi, bireylerin sosyal birer varlık olduğunu kabul eder. Bundan dolayı diğer insanlar sadece temel gereksinimleri giderme aracı olarak kabul edilmemektedir. Bowlby, bir bebeğin birinci bakım vermekte olan kişiye (çoğunlukla anne) istediği yakınlığı sağlaması ve sürdürmesi amacıyla göstermiş olduğu her davranışı bağlanma davranışı olarak görmektedir. Ayrıca bu davranışın altında güvenlik ihtiyacının yattığını ileri sürmüştür. Böylece bebek, olası tehlikelerden kendini korumayı başarmış olmaktadır.

Haberin Devamı

 Bağlanma Teorisi

 Bowlby, bağlanmada evrimsel bir geçmişten bahseder. Bebeğin güvenlik ve korunma gereksinimi bakım veren tarafından giderilmektedir. Bebek güvenlik ve korunma ihtiyacını gideren kişi ile bir bağ geliştirir. Bu sayede yaşama tutunma şansını arttırmaktadır. Yine Bowlby, bebeklerin özelikle stresin yoğun olduğu zamanda bakım vereni ile yakınlığa ihtiyacı olduğunu hissettiğini söyler. Burada önemli olan bakım verenin bebeğin ihtiyacına zamanında uygun şekilde cevap vermesidir. Böylece bebek ile bakım veren arasında güvenli bir bağlanma tarzı ortaya çıkacaktır. Ancak bağlanma her zaman güvenli bağlanma şeklinde olmamaktadır. Bundan dolayı bağlanma tarzı olarak dört farklı tarz ortaya çıkmaktadır. Bunlar güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, kaçınan bağlanma ve dağınık bağlanma şeklindedir.

 Güvenli Bağlanma

 Bağlanma tarzları içinde en sağlıklı olanıdır. Bu bağlanma şeklinde bakım veren ile bebek arasında güven temelli bir ilişki söz konusudur. Bakım veren bebeğin ihtiyaçlarına zamanında ve sağlıklı şekilde cevap vermektedir. Bağırma, öfkelenme, şiddet gibi durumlar söz konusu olmamaktadır. Bakım veren bebeğin gereksinimlerinin farkında olmaktadır ve buna yönelik duygusal ve davranışsal tepkiler göstermektedir. Bu bağlanma tarzı çocukluğa ve ileri yaşlara da yansımalar göstermektedir.

Haberin Devamı

 Kaygılı Bağlanma

 Bakım veren bebeğe/çocuğa karşı bir tutarsızlık içindedir. Bu tutarsızlık zaman zaman duyarlı olma zaman zaman ise duyarsız olma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bağlanılan insan bebeğin/çocuğun yanından ayrıldığında çocuk şiddetli bir şekilde tepki gösterir. Bu tepkiler vurma, kırma ya da ağlama şeklinde olabilmektedir. Ayrıca bu bağlanma tarzında yoğun kaygı olmaktadır. bakım veren ya da bağ kurulan kişi gelse dahi kaygı devam etmektedir.

 Kaçınan Bağlanma

 Bu bağlanma tarzından bakım verenin mesafeli ve soğuk durumu söz konusu olmaktadır. Bundan dolayı çocuk bakım veren olduğunda ya da olmadığında benzer tepkileri göstermektedir. Bu bağlanma ileriki yaşlarda ilişki kurmada zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Etraftaki insanlardan çok kendilerine güvenmektedirler. Duygu ifadesi le ilgili tutukluk yaşamaktadırlar. Bundan dolayı sosyal olarak başarılı olduklarını söylemek zordur. Kısaca çevre onlara göre güvensiz bir yerdir.

Haberin Devamı

 Dağınık Bağlanma

 Bağlanma tarzları içinde en sağlıksız olanı olarak öne çıkmaktadır. Çoğunlukla bakım veren kişi herhangi bir patolojiye sahip olmaktadır. Bundan dolayı bebeğin/çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermez ya da veremez. Çocuk için bu kişi hem bağ kurulmak istenen hem de güvenilmez olandır. Çocuk, bakım veren gittiğinde kontrol edilemez şekilde huzursuzluk çıkartır, ancak bu durum bakım veren döndüğünde de devam eder.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#John Bowlby Bağlanma Kuramı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk