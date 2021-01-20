Jk Flip Flop nedir? Jk Flip Flop devresi hakkında bilgiler

Devrenin çalıştığı durumlarda çıkış durumunu koruyan yapı Flip Flop olarak adlandırılmaktadır. Bu yapılar temel hafıza birimi olarak da bilinir ve elektrik devreleri açısından oldukça önemlidir.

JK Flip Flop Nedir?

Flip Flop lojik elemanlar sayesinde oluşturulmuş olan bellek elemanlarına verilen isimdir. JK Flip Flop çift kararlı yapılara sahiptir ve girişe uygulanan sinyalin değişmediği durumlarda çıkış durumunu korumaktadırlar. Ardışık olan kullanılmakta olan flip flopların saat girişleri vardır. Devre çıkışları da sinyaller ile değişmektedir.

JK Flip Flop Ne İşe Yarar?

Flip flop devrelerinin çalışma prensipleri tahterevalli çalışmasına benzemektedir. Tahterevallilerin uçlarının birinin kalkıp birinin inmesine benzer olarak Flip Flop devrelerinde bulunan iki led de sıra ile yanıp söner.

Flip Flop devrelerinde bulunan kondansatörler sıra ile şarj ve deşarj olmaktadır. Bu sayede led ışıkları sıra ile yanar. Devrenin çalışma mantığı bu şekilde daha iyi açıklanabilir.

JK Flip Flop Çalışma Prensibi

Flip Flop üzerinde bulunan ledlerin yanma işlemi kondansatörlerin şarj ve deşarj döngüsü sayesinde gerçekleşebilir. Devreye güç verildiği zaman kondansatörler şarj olmaya başlayacaktır. Kondansatörlerin kapasiteleri birbirine eşit olsa da bir tanesi diğerine göre daha hızlı bir şekilde şarj işlemini gerçekleştirir. Böylelikle bağlı bulundukları transistörün iletime geçmesine olanak sağlarlar.

Şarj olan kondansatör sonrasında deşarj haline geçer. Böylelikle diğer kondansatör şarj olmaya başlar. Bu şekilde ledler kondansatörlerin şarj ve deşarj olmalarına bağlı olarak sıra ile yanarlar. Bir ledin yanık olarak kalma süresi devrenin dirençleri ile kondansatörleri değiştirilerek artırılabilir ya da daha da azaltılabilir.

JK Flip Flop Hakkında Bilgi

RS Flip Flopların gelişmiş olanları JK Flip Flop olarak isimlendirilmektedir. Rs Flip Floplardaki tanımsız olan kısım JK Flip Flop sayesinde ortadan kalkmıştır. JK Flip Floplarda iki adet giriş vardır. Girişlerden biri olan J girişleri RS FF'un S yani set-kur girişidir. K girişi ise RS FF'un R yani reset-sıfırla girişi olarak davranır.

RS Flip Flop ile JK Flip Flop arasındaki fark, RS FF'un tanımsız olan durumunun JK FF'da tümleyen olmasıdır. Bu şu anlama gelir; girişlerden ikisi de 1 olursa ve çıkış da 0 ise 1 olur. Eğer çıkış 1 olur ise de 0 olacaktır.