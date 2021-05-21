Jitter nedir ve ne işe yarar? Jitter neden yüksek ve kaç olmalı

Jitter kavramı, dalgalarda sürekli yaşanan bozulma yaşanmasından dolayı faz bozulması ya da faz gürültüsü (phase noise) şeklinde de tanımlanabilir. Dalganın anlık bir yerinde yaşanan gürültüden, bu manada farklıdır.

Jitter Nedir ve Ne İşe Yarar?

Jitter, Türkçeye titreşim olarak çevrilebilir ve internette tepki süreleri arasındaki farklılıklardır. Sinyalde yaşanan sürekli olan bozulmanın bir periyodundan ya da frekansından bahsedilebilir. Dalga bozulumu frekansı, (jitter frequency), dalgada yaşanan bozulmaların en büyük değerleri arasındaki bulunan mesafedir. Dalga frekansı hesaplanırken, en büyük değerler arasında yer alan ark alınabileceği gibi en küçük değerler arasındaki fark da alınarak hesaplama yapılabilir.

Jitter Neden Yüksek ve Kaç Olmalı?

İyi bağlantılar, tutarlı ve güvenilir bir tepki süresine sahiptir. Bu da düşük bir titreşim puanı olduğunu gösterir. Titreşim puanı ne kadar yüksekse ortaya çıkan tutarsız bağlantı yanıt süreleri de o kadar çok olur.

Jitter sayısı ya da puanı ne kadar yüksek olursa videolarda, çevrimiçi oyunlarda, sesli görüşmelerde vb. internet bağlantısı tutarsızlaşır ve stabil olmaz. Aynı zamanda bağlantının size ulaşma süresi uzar ve tepkime süresi uzar. Bu da internet hattında kalitenin düşmesi anlamına gelir. Jitter, özellikle de Multiplayer oyunlarda, video konferans ve IP telefon gibi gerçek zamanlı iletişimde sıkıntılı yaratan bir durumdur.

Barındırılan masa üstleri ve sanal masa üstü alt yapısı (VDI) için de ciddi bir sorun oluşturur. Jitter değerinin 0 (sıfır) mili saniye (ms) olması gerekir. Ama ülkemiz şartlarında fiber olmayan internet hatları için adsl hatlarda bu değerin en çok 5 (beş) mili saniye (ms), vdsl hatlarında da en çok 3 (üç) mili saniye (ms) olması gerekir. Jitter ölçümü pek çok internet hız testi sitesi üzerinden yapılır. Test en az 3 kere tekrarlanmalıdır.