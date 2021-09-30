Jeton ne demek? Jeton kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Günümüzde jeton yerine daha çok bilet, paso ve abonman kartları kullanılmaktadır. Bununla birlikte askeri birliklerin ve turistik bölgelerin bazılarında jetonla çalışan kahve makineleri ve telefonlar mevcuttur.

Jeton Ne Demek?

Fransızca kökenli bir sözcük olan jeton jetar kökünden türetilmiştir. Jetar, atmak, bırakmak anlamına gelirken, jeton da bir yerden bir yere gitmek için atılan küçük nesne demektir.

Jeton Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Jeton kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yolculuklarda, telefon kulübelerinde ve oyun salonlarında kullanılan yassı nesne

İkinci Anlamı: (Mecazen), Akıl, dimağ, bilinç Örneğin: ''Jeton yeni düştü.'' - ''Daha yeni anladım.''