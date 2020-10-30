Jeoloji nedir? Jeolog ne demek? Jeoloji neyi inceler hakkında kısaca bilgiler

En önemli bilim dalları arasında jeoloji gelmektedir. Dünyanın pek çok farklı yerinde ve değişik araştırma merkezlerinde hala jeoloji ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem bu mesleği icra etmek isteyenler hem de bu konuda bilgi almayı arzu eden kişiler, jeolojinin ne demek olduğunu ve hangi alanları kapsadığını öğrenmeye çalışmaktadır.

Jeoloji Nedir?

Dünyanın çekirdeği başta olmak üzere birçok değişik katman yeryüzüne kadar ulaşır. Bu katmanların önemli bir kısmı hala insanoğlu için bir bilinmez olarak sırrını koruyor. İşte bu sırrı ve bilinmeyenleri öğrenmek ve açığa çıkarmak için araştırma yapan bilim dalına jeoloji denmektedir. Yani diğer bir deyişle yeryüzünü ve yerküreyi inceleyen bilim dalıdır.

Dünyayı oluşturan altyapılar, mineraller ve kayaçlar ile beraber birçok farklı unsur jeoloji bilim dalı içerisinde araştırılır. Ayrıca dünya yüzeyinde yaşayan pek çok organizmanın da incelemesini gerçekleştiren önemli bilim alanlarından biridir. Diğer yandan pek çok alt kategorisi ile beraber farklı dallar üzerinden yerküre biyoloji anabilim dalı altında incelenir.

Jeolog Ne Demek?

Dünyayı şekillendiren tüm süreçleri ele alarak inceleyen kişiye jeolog denir. Yeryüzü katmanları ile beraber bu katmanlarda bilinen tüm hususlar, maddeler ve organizmalar jeologun görev çatısı altındadır. Özellikle toprak ve mineral ile beraber kaya kalıntıları üzerinden yeryüzünün zamanına bağlı olarak inceleme jeologun en önemli görevleri içerisinde yer alır. Kısacası yeryüzü ile ilgili bütün farklı materyaller ele alınmak suretiyle, jeoloji anabilim dalı kapsamında jeolog tarafından incelemeye alınır.

Jeolog aynı zamanda jeoloji mühendisi olarak da ele alınır. Bu doğrultuda yenilenmeyen enerji kaynakları ile beraber tatlı su kaynakları ve tüm yeraltı kaynak çeşitleri biyoloji mühendisliği çatısı altında incelenir. Bu doğrultuda veriler elde edilir ve analiz edilmek suretiyle programlar geliştirilerek planlama gerçekleşir. Daha çok sahada yürütülen çalışmalar üzerinden gerçekleştirilen bu işlemler, jeolog ve Jeoloji Mühendisliği çatısı altında ele alınmak suretiyle yeryüzü incelemesi yapılır.

Jeoloji Neyi İnceler?

Jeoloji konusunda en çok merak edilen hususlar içerisinde hangi alanları incelediği ön plana çıkıyor. Özellikle internet üzerinden çok sık karşılaşılan jeoloji kelimesi ile beraber jeolog, dünya çapında pek çok farklı sektör için büyük bir öneme sahiptir. Ele alınan çalışmalar insanlığa katkı sağlayacak yanıma doğrusunda uygulamaya dökülür ve bu uygulamanın başında jeolog yer alır. Böylece jeoloji şu kısımları yerkürenin farklı katmanları üzerinden inceler;

- Dünyayı ve onu şekillendiren süreçler incelenir.

- Madencilik alanı ile ilgilenir.

- İnşaat ve yakıt sondajı alanlarında kullanılır.

- Arazi ıslahı ile beraber nükleer silahların test edilmesinde çalışmalar gerçekleştirilir.

- Yeraltı su kaynakları incelenir.

- Mineral ve kaya kalıntılarını toplanması, incelenmesi, ölçülmesi ve sınıflandırılması jeoloji alanı içerisinde bulunur.

- Doğalgaz ve petrol ile beraber yeraltı su kaynakları gibi noktaların tespiti için çalışmalar gerçekleşir.

Bütün bu alanlar jeoloji bilim dalının içerisinde yer alır. Özellikle insanlığın gelişmesi ve yaşama devam edebilmesi için jeoloji ile beraber jeolog büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden planlı ve prensipli bir şekilde, detaylı çalışmalar doğrultusunda pek çok farklı alanda jeoloji ele alınır.