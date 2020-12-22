Jeolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Jeolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle yer şekilleri bakımından dünyanın tarihini ilgilendiren jeoloji, en önemli bilim dalları içerisinde gelmektedir. Bu doğrultuda jeolog görev yapmakta ve inceleme gerçekleştirmektedir. Üniversite okumak isteyen pek çok öğrenci ve genç ise, nasıl jeolog olabileceğine dair bilgiler almaya çalışıyor.

Jeolog Nedir?

Dünya ile beraber dünyayı şekillendiren unsurları inceleyen bilim insanına jeolog denir. Bu doğrultuda gezegeni bir bütün haline getiren ve onu oluşturan tüm materyaller inceleme dahiline girer. Özellikle birçok farklı sektör açısından yeraltı kaynaklarının kullanılması için önemli bir meslek grubudur.

Jeolog Ne İş Yapar?

Jeolog dünyayı oluşturan yer şekillerine ve katmanları inceleyerek kullanım alanlarını ortaya çıkarır. Özellikle madencilik ile beraber İnşaat ve yakıt sondajı gibi pek çok farklı alanda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Jeolog Nasıl Olunur?

Jeolog olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmek gerekmektedir. Bu bölümü bitiren kişiler özel sektörde ya da devlette jeolog olarak çalışma imkanı elde edebilmektedir.

Jeolog Olma Şartları Nelerdir?

Jeolog olmak adına temel şart ilgili bölümden 4 yıllık Lisans mezunu olmaktır. Bu bölüm ise Türkiye'nin farklı üniversitelerinde bulunan Jeoloji Mühendisliğidir. Aynı zamanda belli başlı bazı nitelikler bulunması gerekir.

- Verileri yorumlamak ve bunun için teknik ekipmanları kullanmak.

- Doğru analiz gerçekleştirmek adına fizik, biyoloji ve matematiği etkin şekilde kullanmak.

- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurmak.

- Ekip çalışması sağlamak ve iletişim kurmak.

- Çevre ile ilgili ilişki kurmak suretiyle gözlem kabiliyetini ortaya çıkarmak.

Jeologun Görevleri Nelerdir?

Jeolog bağlı olduğu şirket bünyesinde birçok farklı görevi üstlenir.

- Mineral ve kaya kalıntıları ile toprağı incelemek, ölçmek ve analiz ederek kayıt altına almak

- Yeryüzü gelişimini etkileyen süreçleri detaylı şekilde incelemek

- Fosil kalıntılarını incelemeye almak ve sınıflandırmak

- Sondaj prosedürlerini değerlendirme konusunda çalışma yapmak

- Araştırma sonuçlarını değerlendirmek suretiyle doğalgaz, petrol ve yeraltı su kaynaklarını tespit etme konusunda çalışmak

- Volkanik patlama ya da deprem ve toprak kayması gibi tehlike yaratabilecek doğa olayları karşısında, önlem almak için önerilerde bulunmak

- Saha incelemeleri esnasında radar görüntüleri, jeolojik haritalar ile beraber hava fotoğraflarını kullanarak değerlendirme gerçekleştirmek

Bu şekilde pek çok farklı görevi ile beraber jeolog birçok farklı alanda çalışma imkanı elde edebilmektedir. Tabii ayrıca bireysel olarak da farklı çalışmalarda katılım gösterme imkanı bulunmaktadır.

Jeolog Maaşları Ne Kadar?

Jeolog maaşları 4500 TL ile 6000 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak ortalama balsa ele alındığı zaman bir jeolog maaşı aylık 5100 TL şeklinde ifade edilebilir. Tabi bu durum özel sektöre ve jeologun çalıştığı alana bağlı olarak değişkenlik yaratabilmektedir. Aynı zamanda devlet kamu kurum ve kuruluşları ile beraber özel sektör kapsamında da farklı Maaşlar ortaya çıkabilir.

Jeolog İş İmkanları Nelerdir?

Jeolog pek çok farklı sektörde ve alanda çalışma imkanı elde edebilmektedir. Bunlar içerisinde özellikle başta madencilik sektörü geliyor. Birçok farklı yer altı kaynağına incelemek ve bu konuda analiz yaparak bilgi sağlama konusunda farklı firmalar da görev alırlar. Aynı zamanda yakıt sondajı ile beraber inşaat sektörü kapsamında da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Nükleer silahların test edilmesi ya da arazi ıslahı gibi konular üzerinden de farklı firmalarda da çalışma imkanı bulunuyor.