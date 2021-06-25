Jeofizik Nedir Ve Neyi İnceler? Jeofizik Bilimi Hakkında Bilgi

Jeofizik, dünya ve diğer tüm gezegenlerin yer yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Yer yapısının birçok yapısıyla ilgilidir. Yer ile olan tüm doğal süreçler ve etkileri hakkında inceleme ve araştırmalar yapar.

Jeofizik Nedir?

Jeofizik, kısaca yer yüzeyinin fiziki özelliklerini, depremleri yer altı kaynakları, arkeolojik kalıntıları fizik ve matematik kuralları alanında inceleyen bilim alanıdır. Jeofizik bu araştırmaları yaparken çeşitli araştırma yöntemlerini kullanılır.

Sismik

Sismoloji

Manyetik

Gravite

Elektromanyetik yöntemler

Elektrik yöntemler

Jeotermik yöntemler

Radyometrik yöntemler

Jeofizik Neyi İnceler?

Jeofizik biliminin çok sayıda araştırma alanı bulunur. Uygulamalarını yaptığı bu araştırma alanlarını, diğer bilim dallarından faydalanarak gerçekleştirebilir. Jeofizik dalı araştırmalarının tamamında fizik ve matematiği esas alarak ilerler.

Jeofizik yerin iç yapılarını ve dış katmandaki kabuğu araştırır.

Havza araştırmaları yapar ve jeolojik haritalamayı gerçekleştirir.

Jeofizik hidrokarbon araştırmalarında bulunur. Kömür, Doğal gaz ve petrol bunlar arasında yer alır.

Jeotermal alanların keşfedilmesi jeofizik biliminin araştırma alanları içerisinde yer alır.

Maden yataklarını inceler.

Yer altı su kaynaklarını inceler.

Yer altındaki suyun kirlilik düzeyinin araştırmasını yapar.

Su yataklarına giriş yapan deniz suyunun haritalanması işlemlerini yapar.

Mühendislik yapıları ile ilgili yer yapı araştırmalarını yapar.

Kentsel dönüşüm için yer seçiminde araştırmalarda bulunur.

Jeofizik, karstik boşlukların araştırılmasını sağlar.

Katı atık alanlarının belirlenmesi ve yer altı sularına olan etkilerinin araştırılması görevini yürütür.

Jeofizik biliminin araştırma alanları sadece bu alanlarla ilgili değildir. Bunlar haricinde birçok alanda jeofizik bilimi araştırma yapar. Jeofizik araştırmalarında görevli olan bireyler jeofizik mühendisleri olarak isimlendirilirler.

Jeofizik Mühendisi Ne Yapar?

Jeofizik mühendisi, jeofizik bilimini kullanan kişiye verilen isimdir. Araştırmalarında jeofizik biliminden yararlanarak hareket eder. Jeofizik mühendisi yeryüzünün fiziki yapısını çeşitli metotlar kullanarak araştırır. Sismik keşiflerin yapılması, petrol ile doğal gaz şirketleri için sismik verilerin üretilmesi görevlerini icra ederler.

Ayrıca görev alanları arasında yer altı su kaynaklarını bulmak, doğal kaynakları keşfetmek gibi bölümler yer alır. Jeofizik mühendisleri yer yüzeyinin doğal durumlarda etkilenmesi ve etkilenmesinin nedenlerini inceler. Örneğin, deprem yeryüzünü doğrudan ilgilendiren bir durum olduğundan bunun üzerine araştırmalar yürütür. Yer üzerine ve yer altındaki su kaynakları jeofizik mühendislerinin ilgi alanları arasında yer alır.

Jeofizik Bilimi Hakkında Bilgi

Jeofizik üç ana bilim dalından oluşur. Tüm bu dallar jeofizik biliminin oluşumunu sağlar.

Sismoloji

Jeofizik bilimini oluşturan bilim dallarından birisi sismolojidir. Sismoloji, deprem oluşumlarını, depremlerin yer yüzeyindeki yayılımlarını ve depremlerle ilgili olan tüm durumları inceleyen ana bilim dalıdır. Jeofizik bilimini oluşturan temel ana bilim dallarından biridir.

Uygulamalı Jeofizik

Yer kürenin, su, doğal gaz, petrol gibi doğal zenginliklerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgilidir. Ayrıca çevre sorunlarının nedenleri ve çözümü hakkında fikirler yürüten bilim dalları arasında yer alır. Uygulamalı jeofizik, zemin araştırmalarının yanı sıra arkeolojik araştırmaların görevlerini yürütür.

Yer Fiziği

Jeofizik bilimini oluşturan diğer ana bilim dalı yer fiziğidir. Yer fiziği, teknolojiyle birlikte matematik ve fizik dallarını kullanarak, yerin fiziksel özelliklerini araştırır. Yerin tüm fiziksel özelliklerini araştırarak olası keşfedilmemiş sismik bölgeler, manyetik alanlar, sıcaklıklar, doğal elektrik alanlarını ölçer.

Jeofizik bilimi tüm bu ana bilim dallarını kullanarak araştırmalar gerçekleştirir. Bu alanların tümünü kapsayan jeofizik biliminin araştırma alanları çeşitli olduğundan farklı alanları incelediği söylenebilir.