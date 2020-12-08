Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Yüksek öğretim sürecinde bireylere mesleki alanlarda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır. Her meslek için açılan bölümlerde ise o mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazandıracak eğitimler verilmektedir. Bu nedenle de gençler üniversite bölümlerini ileride mensubu olmak istedikleri mesleğe göre seçmektedir. "Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Nedir? Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar? Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Dersleri, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği İş İmkanları" Başlıkları ile sizin için bölüm hakkında tüm bilgileri derledik.
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü, bir planın hazırlanması aşamasında yer yüzü ve yer altının ölçülmesi ve elde edilen verilerin haritaya aktarılması konusunda mesleki eğitim veren yüksek öğretim bölümüdür. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olan kişiler çalıştıkları kurumun projelerinin uygulanacağı alanın yer yüzü ve yer altı ölçümlerini yapmaktadır.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Nedir?
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştirmek üzere eğitimin verildiği yüksek öğretim bölümüdür. Bir uygulama alanının özel teknikler ile yer altı ve yer üstü ölçümlerinin yapılması ve verilerin değerlendirilmesi sürecini ele alan akademik disiplindir. 4 yıllık lisans eğitimi olarak gerçekleştirilen bölümler arasında yer almaktadır.
Bir proje alanının yer üstü ve yer altı özelliklerini incelemek için gerekli tekniklerin öğrenilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca elde edilen verilerin harita ile anlatımı ve raporlanması konusunda da eğitim verilmektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çalışabilecek nitelikli ve kaliteli eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bölümü başarı ile bitiren öğrenciler Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği mezunu olan kişiler Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çeşitli kurumlarda çalışabilmektedir. Çalıştıkları kurum ya da kuruluşun yürütmekte olduğu projelere dair yer yüzünün büyüklüğü, yapısı ve biçimsel özelliklerine yönelik ölçümler yapmaktadırlar. Bu ölçüm sonuçlarını ise harita üzerinde göstermektedirler. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak çalışan kişilerin başlıca görevleri şu şekilde verilebilir;
Yatırım ve mühendislik altyapısı ile ilgili çalışmaları yapmak,
Projelerin uygulama alanı (arazi) ile uygunluğunu (fizibilite) çalışmalarını yürütmek,
Araziye projenin uygulanabilir olması yönünde çözüm ve sağlıklı öneriler sunmak,
Demiryolu, karayolu, tünel ve sulama kanalları gibi çeşitli alanlarda projelendirme yapmak
Yol, kanalizasyon ve su gibi belediyecilik hizmetlerinin proje olarak hazırlamak ve sunmak,
Yer altında oluşabilecek kırılma durumunda yapıların alabileceği hasar derecesini hesaplamak,
Yer kabuğunda meydana gelebilecek kırılma olasılıklarını hesaplamak,
Deniz ve akarsuların sığ ve derin olduğu noktaları ve mevcut derinliğini tespit etmek,
Deniz ve akarsuların tehlikeli kabul edilen noktalarını belirlemek,
Balıkçılık sahalarını ve gemi geçişi için en uygun olabilecek noktalarını belirlemek,
Ev ve arsa gibi taşınmaz malların sınırlarını belirleme ve hukuki sürece uygun olarak işlemleri yapabilmek,
Büyük ölçekli haritalar hazırlama sürecini yürütmek ve bu haritaları oluşturmak.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler
Jeodezi mühendisliği bölümü olan üniversitelerin listesi şu şekildedir;
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ERCİYESÜNİVERSİTESİ
GEBZETEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANEÜNİVERSİTESİ
HARRANÜNİVERSİTESİ
İZMİRKATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSÜNİVERSİTESİ
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MERSİNÜNİVERSİTESİ
NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NİĞDEÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Dersleri
Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olmak isteyen bölümde verilen teori ve uygulama derslerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Nitelikli ve kaliteli jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştirmek için verilen başlıca dersler şu şekildedir;
Ölçme Bilgisi
Jeofizik Ölçüm
Kartografya
Yükseklik Ölçme
Lineer Cebir
Taşınmaz Hukuku
Algoritmalar Programlama
Jeodezik Astronomi
Matlab Kullanımı
Mühendislik Jeolojisi
Fotogrametri
Kentsel Alanların Düzenlenmesi
Koordinat Sistemleri
Dijital Görüntü İşleme
Orman Kadastro
Mühendislik Mekaniği
Aplikasyon
Coğrafi Bilgi Sistemi
Taşınmaz Değerlemesi
Afet Yönetimi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları
Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olan kişiler, yapı ve inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli projelendirme çalışmaları yapan resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Toplum ihtiyacı olan bina, yol, baraj gibi çeşitli yapıların inşaatına olan ihtiyacın çok olması nedeni ile geniş bir çalışma alanına sahiptir.
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