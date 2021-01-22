Jeneratör nedir, nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır? Jeneratör çeşitleri ve kullanım alanları

Jeneratörler günlük hayatta son derece hayat kurtarıcı bir etki yaratmaktadır. Birçok yerde kullanılan jeneratörler çağımızın neredeyse en önemli başyapıtlarından birisi haline gelmiştir. Ürettiği güçlere göre çeşitlendirilip piyasaya sürülen bu makineler aşamalı bir şekilde yapılıp son derece sağlam bir yapı oluşturmaktadır.

Jeneratör Nedir?

Enerji günümüzde en önemli unsurlardan birisidir. Enerji üretimi olmadığı taktirde birçok sıkıntıyla karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu enerji üretimini sürekli olarak benzin, mazot gibi petrol maddeleri ile ve mekanik olan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinelere jeneratör denmektedir. Elektrik enerjisinin bulunmadığı ya da kesintiye uğradığı durumlarda kullanılmaktadır. Çeşitlilik açısından oldukça fazla olan bu makineler kabinli ve taşınabilirlik yapısı, mobil seçenekleri ve sabit bir alana monte edilmesi ile müşterilerin tercih alanlarını geniş tutmaktadır.

Jeneratör Nasıl Çalışır Ve Nerelerde Kullanılmaktadır?

Kesilen elektriğin tekrar geri getirilmesi hususunda başarılı olan jeneratör ev ve işyerleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Alternatör ve motordan oluşan Jeneratörler, kendileri tek başına enerji üretimi gerçekleştirememektedir. Mekanik enerjiyi meydana getirmek için enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar.

Motor bölümünde doğalgaz, benzin ve dizel gibi yakıtlar ile yakılma işlemi gerçekleştirilerek ısı enerjisi oluşturulmaktadır. Sonra ki aşamada ise mekanik enerjiye dönüştürülmektedir. Bu mekanik enerji alternatöre gönderilir. Alternatör mıknatıslanarak elektrik enerjisini üretmektedir. Burada önemli parçalar alternatör ve motordur. İş yükü ve enerjinin üretilmesini bu parçalar sağlamaktadır. Jeneratörlerin kullanım alanları ise; Makine sanayi, inşaat sektörü, kamu kuruluşları, evler, apartmanlar, endüstri, çeşitli iş yerleridir. İsteğe göre taşınabilir ya da sabit olarak tasarlanmaktadır.

Jeneratör Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Temel olarak çalışma prensibine göre 6 çeşit jeneratör bulunmaktadır. Bunlar; Dizel jeneratör, benzinli jeneratör, biyo dizel jeneratör, emulsifiye dizel jeneratör, doğal gazlı ve hidrojen jeneratör ve propan gaz ilaveli jeneratörlerdir. Ayrıca çevirici, portatif ve yedek jeneratörler olarak çeşitlendirilebilmektedir. Jeneratörlerin kullanım alanları ise oldukça geniştir.

Mahallelerin elektrik sıkıntısını gidermede, metroların elektrik enerjisini sağlamada, tesislerin enerji sıkıntısını gidermede kullanım sağlamaktadır. Ayrıca ev gibi mekanlarda çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı gibi tüm elektrik gereken aletleri çalıştırılmasını da sağlamaktadır.

Jeneratörler benzin, mazot ya da doğal gaz gibi ürünler ile çalışma sağladığından ne kadar yakıt tükettiği hakkında mutlaka bilgi alınması gerekmektedir. Bu bilgilere göre ihtiyaca uygun fiyatlı jeneratör bulunabilmektedir.

Jeneratörün Ana Parçaları

En önemli parçalardan birisi olan motor, yakıtların yanması için kullanılmaktadır. Isı enerjisinin elde edilip mekanik enerjiye dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Diğer bir parça ise radyatördür. Sıcaklığın düşük seviyede kalmasına yaramaktadır. Alternatör ise elektrik enerjisini oluşturmakta görevlendirilmektedir. Yakıt deposu, yakıtın doldurulup saklandığı alandır.

Diğer parça olan kabin ise motordan daha az ses gelmesi için ve jeneratörün zarar görmemesi için üretilmektedir. Ayrıca yağmur, kar gibi tüm havasal durumlar ve çevresel faktörlerden de koruma sağlamaktadır. Yağlama haznesi ise motorun yağlanması konusunda çok önemlidir. Başka bir parça olan kontrol panosu, elektrik kesilmesinden sonra jeneratörün ne zaman devreye gireceğini belirleyip belli başlı kontrollerin sağlandığı kısımdır. Egzoz sistemi ise, egzoz gazının dışarı atılmasını sağlayıp motor ömrünü arttıran bir oluşumdur. Ayrıca jeneratörün kusursuz çalışmasını da desteklemektedir. Marş parçası, jeneratörün devreye girmesine yardımcı olmaktadır.