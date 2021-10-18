Japonya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Japonya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Başkent Tokyo dışında Japonya'nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kyoto 2- Osaka 3- Nara 4- Kamakura 5- Hiroşima

Japonya Hangi Kıtada Yer Alır?

Japonya, Asya kıtasında yer almaktadır.

Japonya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Japonya, Kuzey Yarım Kürede ve Doğu Asya'da yer alır. Bir ada ülkesi olan Japonya'nın hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur.

Japonya Hangi Dine Mensup?

Japonya'da halkın yarıya yakını Şintoizm dinine mensuptur. Ülkede 8. yüzyıldan itibaren Ülkede yaygın olan diğer dinler ise Budizm ve Hristiyanlıktır.

Japonya Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkede Japonca konuşulmaktadır.

Japonya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Doğu Asya ülkesinde üç farklı alfabe kullanılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanı Katakana alfabesidir. Diğer alfabelerin isimleri:1- Kanji 2- Hiragana

Japonya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Japonya'da hem miladi takvim hem de ulusal Japon takvimi kullanılıyor.

Japonya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Yen'dir.