Japon Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Japon dili ve edebiyatında bu ülkeye özgü hikayeler, şiirler ve benzeri eserler incelenmektedir.

Japon Dili ve Edebiyatı Nedir?

Japon dili ve edebiyatı özellikle bu ülkenin dil bilgisini inceleyen bir bölümdür. Aynı zamanda da bu bölüme mensup olan kişiler bu dilin özelliklerini ve yazı yapısını incelemektedir. Japon kültürünü daha iyi bir şekilde yansıtan bu bölüm, bu bölümü anlamak için gerekli analizleri yapmaktadır. Japon diline ait hikayeler, romanlar ve şiirler bu bölüm tarafından incelenmektedir. Aynı zamanda da tarihi ile ilgili de çeşitli bilgiler verilmektedir. Bu bölümde okuyacak olan kişilere fonoloji, dil bilgisi ve kelime yapısı hakkında birçok analiz yapmaktadır. Bununla beraber Japon halkının psikolojik yapısını ve ülke yapısını da bu bölüm incelemektedir.

Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Japon dili ve edebiyatı bölümü kişilere Japoncayı en iyi şekilde öğretmeye amaçlanmaktadır. Bununla beraber bu bölümü okuyan kişiler öğretmenlikte yapabilir. Aynı zamanda da kişiler bu bölümden mezun olarak yeminli tercüman olabilirler. Japon dili ve edebiyatı bölümü içerisinde Japon kültürüne ait birçok bilgi verilmektedir. Kişiler bu bölümü okuyarak çeşitli işler yaparak bu ülkenin dilini, kültürünü ve geleneklerini yansıtabilirler.

Japon Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Japon dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler bu dilde çıkan eserleri inceler. Aynı zamanda da Japon kültürü ve dili hakkında da belirli konuları araştırır. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler bu dili başkalarına da öğreterek dili yaygınlaştırmakla görevlidir.

Japon Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Japon dili ve edebiyatı bölümü dört yıllık bir eğitimdir. Kişiler bu eğitim programına katılarak lisans mezunu olarak üniversiteden mezun olabilirler. Bununla beraber bu bölüm sadece yabancı dil puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

Japon Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Japon dili ve edebiyatı bölümü okumak isteyen kişiler yabancı dillere ilgisi olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okuyacak olan kişilerin farklı kültürlere ve edebiyata büyük bir sevgisi olması gerekmektedir. Kişiler bu bölüme girdiklerinde çeşitli dallarda çalışabilirler. Japon dili ve edebiyatı bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Bu bölümü okuyacak olan kişilerin dil becerisinin iyi olması gerekmektedir.

Edebiyat alanına duyarlı olması gerekmektedir.

Analitik düşünme ve belirli iş stratejisine sahip olması gerekmektedir.

Kişilerin eleştirel ve yaratıcı olması gerekmektedir.

Sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Japon Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Japon dili ve edebiyatı bölümü İngilizce tabanlı bir bölüm değildir. Bölüm içerisinde kişiler Japonca ve Türkçe dersler görmektedir. Ancak belirli konularda akademik İngilizce dersi görebilirler.

Japon Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Japon dili ve edebiyatı bölümü yabancı dil puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüm YDT ve TYT puan türü birleşimi ile öğrenci almaktadır.

Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Japon dili ve edebiyatı bölümü okumak isteyen kişiler sekiz dönem boyunca bu eğitimi görecektir. Kişilerin bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olması durumunda, lisans eğitimini tamamlamış olacaktır. Japon dili ve edebiyatı bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Japon Tümce Örnekleri

Japon Temel Dilbilgisi

Japon Yazısı

Japonoloji

Japon Kaligrafisi

Japon Kültürü

Japon Şiiri

Japonca Dinleme ve Anlama

Japonya’da Yaşam Kültürü

Hint Mitleri

Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Japon dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler çeşitli alanlarda farklı işlerde çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler hizmet sektöründe, tercümede veya akademik alanda çalışma yürütebilirler. Aynı zamanda da öğretmenlik yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişilerin ana amacı bu dilin yaygınlığını sağlamaktır.

Japon Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Japon dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler Japon dili üzerine çeşitli dil merkezlerinde araştırma yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler akademik kariyer götürerek, akademisyen olabilirler. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde de yabancı dil eğitimi verebilirler. Devlet içerisinde çalışmak isteyen kişiler ise KPSS’ye girerek kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Aynı zamanda da ticari firmalarda çalışarak dil danışmanlığı veya tercümanlık yapabilirler. Ya da yayınevlerinde, eser çevirileri yapabilirler.

Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Japon dili ve edebiyatı mezunu olmak isteyen kişiler yabancı dil puanı ile ilgili üniversitelere giriş yapabilirler. Japon dili ve edebiyatı bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

Ankara Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi