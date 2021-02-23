Japon Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Japonca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Japon alfabesi, araştırırken karşınıza Japonca da üç farklı alfabe türü bulunduğu çıkacaktır. Ural- Altay dil ailesine mensup olarak bulunan Japonca, sahip olduğu dil ailesi bakımından Türkçe ile bir yakınlık göstermektedir. Japonca da bulunan alfabeler; katakana, kanji ve hiragana olarak bilinmektedir.

Japon Alfabesi Nedir?

Japonca yazıları yazmak için kullanılmakta olan bir alfabedir. Japonya' da yaşayan halk tarafından kullanılmakta olan üç farklı alfabe bulunmaktadır. Japonca, Japonya'nın resmi dili olarak bilinmektedir. Japon alfabesinin uzun yıllar önce Korece’den türediği düşünülmektedir. Hiragana ve Katakana da yazılan her bir heceye karşılık gelecek bir harf bulunmaktadır.

Japon Alfabesi Kaç Harf?

Japonca yazıların yazımı için kullanılmakta olan Japon alfabesi, ilk olarak milattan sonra dokuzuncu yüzyılda kullanılmaya başlanmış bir alfabedir. Japonca uzun bir süre boyunca sadece konuşma dili olarak kullanılmıştır. Sonrasında ise yazılı bir alfabeye dönüştürülmüştür. Japonca da bulunan alfabelerden birisi kanji alfabesidir. Kanji alfabesinde 1945 adet harf bulunmaktadır. Diğer bir alfabe olan hiragana alfabesinde ise 46 harf bulunmaktadır.

Japon Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Japon alfabesi, üç farklı alfabeye sahip olması ile bilinmektedir. Japon alfabesinde yer alan kanji, Çince de bulunan yazı karakterleri için Japon alfabesinde verilen isimdir. Katakana ise Japonca da bulunan ve yabancı kökenli olan kelimeleri yazmak için kullanılan bir alfabe olarak bilinmektedir. Son olarak ise Japona kelimeleri yazmak için kullanılan hiragana alfabesi bulunmaktadır.

Japon Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur?

l あ harfi a şeklinde okunur.

l い harfi i olarak okunur.

l う harfi u olarak okunur.

l え harfinin okunuşu e şeklindedir.

l お harfi ise o olarak okunur.

l か harfinin okunuşu ka şeklindedir.

l き harfi ise ki olarak okunur.

l く harfi ise ku olarak okunur.

l け harfinin okunuşu ise ke şeklindedir.

l こ harfi ise ko olarak okunur.

l きゃ harfi ise kya olarak okunur.

l きゅ harfinin okunuşu ise kyu şeklindedir.

l きょ harfi ise kyo olarak okunmaktadır.

l さ harfi ise sa olarak okunur.

l し harfi ise şi olarak okunmaktadır.

l す harfinin okunuşu su şeklindedir.

l せ harfi ise se olarak okunur.

l そ harfinin okunuşu so şeklindedir.

l しゃ harfi ise şa olarak okunur.

l しゅ harfi ise şu olarak okunur.

l しょ harfinin okunuşu şo şeklindedir.

l た harfi ta olarak okunur.

l ち harfinin okunuşu çi şeklindedir.

l つ harfi tsu olarak okunur.

l て harfi te şeklinde okunur.

l と harfinin okunuşu to şeklindedir.

l ちゃ harfi ise ça olarak okunur.

l ちゅ harfi çu şeklinde okunur.

l ちょ harfinin okunuşu ço şeklindedir.

l な harfi ise na olarak okunmaktadır.

l に harfi ise ni şeklinde okunur.

l ぬ harfi ise nu olarak okunur.

l ね harfinin okunuşu ne şeklindedir.

l の harfi ise no olarak okunur.

l にゃ harfinin okunuşu ise nya şeklindedir.

l にゅ harfi ise nyu olarak okunur.

l にょ harfi ise nyo olarak okunur.

l は harfi ise ha olarak okunur.

l ひ harfi ise hi şeklinde okunur.

l ふ harfi ise fu olarak okunur.

l へ harfi he olarak okunur.

Japon Alfabesi Harfleri Sırası

Japon alfabesi; ka, tu, mi, te, ku, lu, ji, ri, ku, zu, me, ta, rin, to, mo, no, ke, shi, ari, chi, do, ru, mei, na, fu, zi şeklinde sıralanabilir. Japon alfabesinin sıralanışı bu şekilde yapılabilir.