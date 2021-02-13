January Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Jan Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

January, İngilizce bir ay ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sene içerisinde toplamda 12 ay bulunmaktadır. January ise birinci ay olma gibi bir özelliğe sahiptir. Ayların İngilizce karşılıklarını öğrenmek, hayatınızda bir kolaylık sağlayacaktır.

January Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

İngilizce kelimeler ile birçok yerde karşılaşılmaktadır. Ay isimleri de en fazla karşılaşılan İngilizce kelimeler arasında yer almaktadır. January, takvimde bulunan ilk ay olarak ifade edilebilir. January ayının Türkçe karşılığı Ocak ayıdır.

Yılın ilk ayı olma özelliğine sahiptir. January yani Ocak ayı kış mevsimi içerisinde yer almaktadır. January ayından önce yılın son ayı olan on ikinci ay gelir. Yılın on ikinci ayı olan December ayı gelmektedir. January ayından sonra ise yılın ikinci ayı olarak bilinen February ayı gelmektedir.

Jan Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizce ayların genel olarak kısaltması ile de karşılaşmanız mümkündür. Bu yüzden bütün ayların kısaltmalarını da öğrenmeniz sizin için faydalı olacaktır. Jan olarak gördüğünüz ay, January ayının kısaltması olarak ifade edilebilir.

Eğer Jan olarak bir kısaltma ile karşılaşırsanız, Ocak ayını belirtmek istediklerini anlayabilirsiniz. Ayların İngilizce karşılıklarını öğrenmek size tarihleri belirtirken veya okurken kolaylık sağlayacaktır. Sizin de ayların İngilizce açıklamaları ile birlikte aynı zamanda da kısaltmalarını öğrenmeniz oldukça faydalı olacaktır.