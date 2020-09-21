Okul servislerine jandarma denetimi

Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrenciler ve okul servisleri sabah saatlerinde yollara düştü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş ve Trafik Timlerinin katılımıyla kent genelinde 188 personelle okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Çekmeköy’de yapılan denetimde okul servisleri jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Gerekli belgelerin kontrolleri yapılırken, öğrencilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Servislerde öğrencilerin mesafeli olarak oturduğu ve maske taktıkları görüldü. Okula giden öğrencilere jandarma tarafından çanta hediye edildi. Denetime bir jandarma helikopteri de destek verdi.

‘ÜSTÜMÜZE DÜŞEN BÜTÜN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİYORUZ’

Servis şoförü Ali Ekber Uludağ, "Aynı önlemi evde de alıyoruz. Çünkü çocuklar var. Elimizden geldiği kadar üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyoruz. Başta kendi ailemiz ve veliler olarak bu kurallara uyduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu.

‘MASKEMİ ÇIKARMAYACAĞIM’

Okula giden birinci sınıf öğrencisi Batuhan Turpoğlu, "Heyecanlıyım. Güzel şeyler hissediyorum. Maskemi çıkarmayacağım. Herkes maskesini takmalı" dedi.