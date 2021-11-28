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Jamyo nedir, nasıl olunur? Jamyo mezunları ne işe yapar, Jamyo okulları nerelerde var?

Jamyo nedir, nasıl olunur Jamyo mezunları ne işe yapar, Jamyo okulları nerelerde var

Üniversite tercih döneminde birçok bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden bir tanesi de Jamyo bölümüdür. Jamyo bölümünün ne olduğu ve JAMYO'dan mezun olanların ne iş yaptığı merak edilmektedir. Son günlerde Jamyo ile ilgili araştırmalar ve tercihler de artmıştır. Peki, Jamyo nedir? Jamyo olmak isteyen bir kişi nasıl olur? Jamyo mezunları ne iş yapar? Jamyo okulları nerede var tüm detayları ile derledik.

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Jamyo silahlı kuvvetlere bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Her yıl binlerce kişi Jamyo başvurusu yaparak Jamyo tercihi ile birlikte öğrenci olabilmektedir. Ülkemizde her yıl Jandarma okulundan mezun olan pek çok öğrenci bulunmaktadır. Bu kişiler Jandarma personeli olarak görev yaparlar. Jamyo Jandarma personeli yetiştirmek için kurulmuştur.

 Jamyo Nedir?

 Jamyo Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak bilinmektedir. Jandarma astsubay meslek yüksekokulunun kısaltılmış halidir. Jandarma olmak isteyen adaylar için oluşturulmuş olan bir meslek yüksekokuludur. Jamyo ön lisans olarak eğitim veren bir eğitim kurumudur. Buradan mezun olan kişiler Jandarma olarak iş hayatına başlar. Jandarma personeli olarak görev alırlar.

 Jandarma Nasıl Olunur?

 Jandarma astsubayı olmak için bir takım şartlar bulunmaktadır. Adaylarda Jandarma tarafından aranılan nitelikler şu şekildedir;

 - Jandarma olmak isteyen bir aday mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir aynı zamanda erkek olması gerek.

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 - Lise ya da lise dengi olan bir okuldan mezun olmuş olmak

 - Yurtdışında lise bitirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, milli eğitim bakanlığı tarafından verilen denklik belgesini almış olmak.

 - Evli ya da çocuklu olmamak.

 - Herhangi bir kadınla birlikte yaşamamak.

 - Güvenlik soruşturması yapılan adayların güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmamış olması.

 - Silah taşımaya herhangi bir engelinin bulunmaması.

 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının belirlemiş olduğu sağlık yeteneklerine sahip olmak ve bu mesleği yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlıksal probleminin olmaması.

 - Tam teşekküllü bir hastaneden alınan "Jandarma Öğrenci Adayı Olur" raporu almak.

 - Milli savunma üniversitesinin belirlemiş olduğu kıstaslar neticesinde "Askeri Öğrenci Olur" raporu almak.

 - Türk Ceza Kanunu "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" kapsamında herhangi bir suç işlememiş olmak. Ya da mevcut olarak bu suçlardan ötürü herhangi bir şekilde soruşturma ya da kovuşturmaya devam ediyor bir durumun bulunmaması. Bu suçlardan ötürü herhangi bir şekilde idari yaptırım uygulanmamış olması.

 - Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaması ya da bunlardan ötürü tedavi görmemiş olmak.

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 - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmama şartı.

 - Başvuru yapan adayların herhangi bir şekilde resmi olarak siyasi partiye üyeliği bulunmaması gerekir.

 - Jandarma olmak isteyen adayların boy, yaş ve kilo kriterlerini karşılıyor olması gerekir. 19 yaşın altında olan kişiler için en az boy sınırı 1.62 cm olarak belirlenmiştir. 19 yaş için ise üst boy sınırı 1.90 cm olarak belirlenmiştir. 19 yaş üzeri olan kişiler için boy alt sınırı 1.64 cm'dir.

 Jamyo Mezunları Ne İş Yapar?

 Jamyo okulunu başarılı bir şekilde bitiren adaylar Jandarma personeli olarak mezun olurlar. Jandarma personellerinin bazı görevleri bulunmaktadır. Jamyo mezunları Jandarma personeli olarak görev yapmaya başlar. Bulunduğu bölgenin asayişinden sorumludur. Her türlü suç teşkil edilebilecek olaylara karşı önlem almak ve suçun yaşanmasını önlemektir. Jamyo mezunları aynı zamanda bulunduğu bölgede askeri personel olarak görev yapar. Bulunduğu bölgeye düzenli olarak devriye görevine çıkar.

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 Jamyo Okulları Nerelerde Var?

 Jamyo okulları aşağıdaki illerde bulunmaktadır;

 - Bursa, Yıldırım

 - Ankara, Çankaya

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