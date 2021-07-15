Jaketatay nedir, ne anlama gelir? Jaketatay kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Jaketatay sözcüğü günümüzde çok karşılaşılan bir sözcük türüdür. Jaketatay sözcüğü, resmi ziyaret veya davetlerde erkekler tarafından giyilen, arkasında yırtmaç olan ve etekleri uzun olan ceket anlamına sahiptir.

Jaketatay Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Jaketatay Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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