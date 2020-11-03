Jainizm nedir? Jainizm dini ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Jainizm tarihi, özellikleri ve kurucusu hakkında bilgi

Jainizm, Hindistan'da ortaya çıkan dört büyük dinden biridir. Zamanla Bhutan, Pakistan ve Bangladeş gibi Doğu Asya ülkelerinde yayılmıştır. Kutsal kitapları Jain Agama'dır. Bu kitapta, dinin tüm kuralları, yasakları ve erdemli olmanın yolları ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Diğer adı ''Sidantalar' olan kitap başta Çince ve Urduca olmak üzere 20'den fazla dile tercüme edildi . Özellikle 80'li yıllardan sonra Jainizm hakkında birçok belgesel çekilmiş ve araştırma-inceleme türünde kitap yazılmıştır. Bu kitapların arasında en çok okunanı ''Tattvartha Sutra''dır. Türkçe'ye Gerçeklik Kitabı olarak çevrilen kitapta, ruh, manevi yolculuk, kalp gözü ve reenkarnasyon gibi kavramlar ele alınmaktadır.

Jainizm Nedir?

Jainizm hem felsefi bir öğreti hem de bir dindir. Temel kavramlarının başında ''Ahimsa'' adlı öğreti gelir. ''Başkalarına zarar verme'' ve ''Kimseyi incitme'' anlamına gelen Ahimsa, bu dine mensup kişilerin günlük hayatlarında uyguladıkları bir felsefedir. İnsan, hayvan ve bitki ayrımının yapılmadığı Jainizm dinine geçen kişiler maske ve süpürgeyle dolaşır. Nefes alıp verirken herhangi bir canlıya zarar vermemek için maske takarlar. Oturacakları yeri öncesinde yavaşça süpürerek böcek ve solucan gibi küçük canlılara zarar görmesini engellerler.

Jainizm Dini Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Jainizm M.Ö 510 yılında ortaya çıktı. M.S. 5. yüzyıldan sonra Doğu Asya'da ve Uzak Doğu'da yayıldı. Şamanizm ve Panteizm ile birlikte en eski dinlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Janizmin Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

Konfüçyüsçülük ve Taoizm gibi şiddet karşıtı bir din olan Caynizmi diğer dinlerden ve öğretilerden keskin çizgilerle ayıran birçok yasak bulunuyor. Bu yasakların başında kazma ve kürek gibi aletlerin kullanılması gelmektedir. Bu tür aletler toprağa ve topraktaki canlılara zarar verdiği için yasaklanmıştır. Bu nedenle tarım yapılmaz. Ağaç dikmek ve çiçek yetiştirmek ise serbesttir.

En farklı özelliklerden bir diğeri ise intiharın serbest olmasıdır. Caynizmde ''Tenasüh'' ve ''Ruh göçü'' ismiyle de bilinen reenkarnasyon inancı vardır. Ölür ölmez başka bir bedende yeniden doğacaklarına inanırlar. Ruh göçünün sıralaması ise şöyledir. Bitki / Hayvan / İnsan. Eğer biri hayvan olarak doğarsa bir daha bitki olarak doğmaz. Yine aynı şekilde insan olmak da en yüksek mertebedir. Bu nedenle bir kez insan olan dünyaya bir sonraki gelişimde bitki ya da hayvan olamaz.

Bu dine mensup olan kişiler vejetaryendir. Çok az yemek yerler ve az uyurlar. Günün büyük kısmını meditasyon yaparak geçiren Jainistlerde üç temel kurala göre yaşamlarını sürdürür. Bunlardan ilki doğru imandır. Evrenin ezeli olduğuna ve insanın yeniden doğacağına inanmak, bu imanın bir parçasıdır. Diğer kurallar ise ''Doğru Bilgi'' ve ''Doğru Davranış''tır.

Jainizmin Kurucusu Hakkında Bilgiler

Jainizmin kurucusu Rishabhanatha'dır. Kendisi aynı zamanda ''ilk tirthankara'' olarak nitelendirilir. ''Tirthankara'' öğretici ve yol gösterici anlamına gelir. Taoizmdeki karşılığı Ju Zin, tasavvuftaki karşılığı ise insan-ı kamil'dir. Jainizmin 24. ve son tirthankarası ise Mahavira'dır. Batı kültüründe ''Vardhamana'' ismiyle de bilinir.

Mahavira, 30 yaşına kadar normal bir hayat yaşamış, sonrasında yaşadığı manevi aydınlanma ile birlikte keşiş olmuştur. Sahip olduğu her şeyi arkasında bırakan Mahavira, 10 yıl boyunca meditasyon yapıp sonrasında Jainizm öğretilerini anlatmak için birçok Asya ülkesini dolaşmıştır. Bu ülkelerde yaptığı konuşmalar öğrencileri tarafından yazıya geçirilmesi dinin yayılmasında etkili olmuştur.