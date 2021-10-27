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J ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu j harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#J İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?#İsimler#İller
J ile başlayan kelimeler nelerdir Sonu j harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

İ harfinden sonra, K harfinden önce gelen J, alfabemizin 13. harfidir Ülkemizde ilk harfi J olan hiçbir şehir ve ilçe bulunmamaktadır. J ile başlayan en popüler isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Jale 2- Janset. Juddy, Julia, Joachim, James, Julianne ve Juliet ise Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır. J harfi ile başlayan ve biten kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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İlk harfi olan J olan ülkeler ve şehirler şunlardır:

1- Japonya

2-Jambi Sumatra Adası

3- Jamaika

4- Jamestown

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Jet

2- Jia

3- Jön

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Judo

2- Jest

3- Jeep

4- Jüri

5- Jaje

6- Jant

7- Jöle

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Jilet

2- Jakar

3- Joint

4- Joker

5- Jokey

J Harfi ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler

1- Jetlag

2- Jakuzi

3- Jargon

4- Jigolo

5- Jeolog

6- Jet-ski

7- Jambon

8- Jitter

9- Jaguar

10- Jengar

11- Jübile

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Jartiyer

2- Jejunum

3- Jüpiter

4- Juvenil

5- Jenerik

6- Jonglör

7- Jakoben

8- Jelatin

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Jigantizm

2- Jandarma

3- Jiroskop

4- Jinkivit

5- Jalapeno

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 9 HARFLİ KELİMELER

1- Jimnastik

2- Jinekolog

J HARFİ İLE BAŞLAYAN 10 HARFLİ KELİMELER

1- Jinekoloji

2- Jenerasyon

3- Jeneriklik

4- Jardiniyer

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J HARFİ İLE BAŞLAYAN 11 HARFLİ KELİMELER

1- Jinekomasti

2- Jimnastikçi

J HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Baj

2- Faj

3- Kej

4- Ruj

J HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Plaj

2- Staj

3- Şarj

4- Oraj

J HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Mesaj

2- Drenaj

3- Masaj

4- Viraj

5- Tiraj

6- Pasaj

7- Bagaj

8- Baraj

9- Garaj

10- Tonaj

J HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Bandaj

2- Triyaj

3- Şantaj

4- Kürtaj

J HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Averaj

2- Avantaj

3- Patinaj

4- Prestij

5- Balotaj

6- Sabotaj

7- Kabotaj

8- Dekupaj

J HARFİ İLE BİTEN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Sürmenaj

2- Kamuflaj

3- Röportaj

J HARFİ İLE BİTEN 10 HARFLİ KELİMELER

1- Dezavantaj

 

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