J Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

İsim şehir hayvan oyunu en az iki kişi ile oynanır. Oyuna istenilen sayıda oyuncu katılabilir. Oyuncular öncelikle bir harf belirler ve bu harfle ilgili olarak kategorilerin altına kelimeleri yazar. Birbiriyle aynı kelimeleri yazmayan kişiler daha yüksek puan alır. Böylece en yüksek puanı alan kişi oyunu kazanır.

J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

- Jaguar

- Japon balığı

- Jako papağanı

- Jenet

J Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri

- Jacareacanga

- Jamestown

- Jatai

- Jakarta

- Jeju

- Jefferson

- Jeddah

J Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

- Japonya

- Jamaika

​​​​​​-J Harfi İle Başlayan İsimler

- Jale

- Janset

- Jülide

- Justin

- Jusmin

- Jessica

J Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

- Jilet

- Jeton

- Jöle

- Jeneratör

- Jet

J Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

- Japon papatyası

- Japon karanfili

- Jojoba

- Jüt

- Jalepeno

- Jerbara

J Harfi İle Başlayan Meyve İsimleri

- Jambu Meyvesi

- Jak Meyvesi

- Jabuticaba

- Japon Eriği

- Japon Ayvası

J Harfi İle Başlayan Kuş İsimleri

- Jakamar kuşu

- Japon Atmacası

- Jumba Kuşu

J Harfi İle Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

- John Cage

- Johnny Depp

- Jennifer Lopez

- Jess Molho

- Janset

- Jülide Kural

- Justin Timberlake