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Iztırar ne demek, ne anlama gelir? Iztırar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Iztırar#Nedir
Iztırar ne demek, ne anlama gelir Iztırar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Nadir bir kelime olması ile beraber Türkçede çok az kullanılan sözcükler içerisinde ıztırar gelmektedir. Günlük yaşamda pek kullanılmayan bir kelime olduğunu da ifade etmek mümkündür. Ancak birçok yazılı kaynak ile beraber eserde öne çıkan bir sözcüktür. Peki, Iztırar ne demek, ne anlama gelir? Iztırar kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber ıztırar sözcüğü Türkçe yer alır. Yani diğer bir deyişle Türkçe cümleler içerisinde kullanım imkanı tanımaktadır. Bu sebepten dolayı cümle içerisinde bu kelime ile karşı karşıya kalan pek çok kişi anlamına öğrenmeye çalışmaktadır.

 Iztırar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Iztırar kelimesi Türkçede farklı sözcükler üzerinden ele alınır ve karşılık bulur. Aynı zamanda bu kelimeler ıztırar sözcüğünün eş anlamlıları olarak da ifade edilebilir.

 - Çaresizlik

 - İhtiyaç

 Türkçe karşılıkları üzerinden ıztırar kelimesi bu şekilde ifade edilmektedir. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber günlük yaşamda kullanılabilir. Özellikle eserlerde karşı karşıya kalındığı zaman bu anlamı üzerinden cümle daha iyi bir şekilde idrak edebilir.

 Iztırar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumu açısından öne çıktığı zaman bu kelime ihtiyaç veya çaresizlik biçiminde anlatılmaktadır. Verilen bu iki kelime üzerinden de karşılık bulur ve amaca uygun şekilde kullanılabilir. Günlük yaşamda çok fazla öne çıkmayan bir kelimedir. Ancak yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşı karşıya kalan kişiler anlamını merak etmektedir.

 

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#TDK#Iztırar#Nedir

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