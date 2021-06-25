İzopropil Alkol Nedir Ve Ne İşe Yarar? İzopropil Alkol Nerelerde Kullanılır Ve Kullanım Alanları

İzopropil alkol, rafineri egzoz gazlarından izole edilen %40 ile %60 propilen içeren bir fraksiyonun sülfürik asit ile reaksiyona girdiği dolaylı bir hidrasyon tekniği ile üretilmektedir.

İzopropil Alkol Nedir ve Ne İşe Yarar?

İzopropil alkol, yüksek dayanıklılığa sahip birçok etanol ürünü gibi, bakterilere karşı son derece antimikrobiyaldir. Popüler bir antiseptik olmasının nedeni budur. Doktorların enjeksiyonlardan önce cildinizi sildikleri, piercingcilerin cildinizi piercing için hazırlarken kullandıkları dezenfektandır ve birçok el dezenfektanında bulunur. Yüzey bakterilerini öldürebildiği ve bunlara karşı koruyabildiği için bu şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle genellikle evde küçük kesikler ve sıyrıklar için de kullanılır.

İzopropil alkol, genellikle %70 ile %99 arasında değişen yüksek alkol konsantrasyonuna iner. Bu, onu yüksek kanıt olarak sınıflandırır. Doğal olarak tüketmenin güvenli olmadığı anlamına gelir. Antiseptik olarak kullanıldığında, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol hücre duvarına nüfuz edebilir. Daha sonra tüm hücreye nüfuz eder ve tüm proteinlerin pıhtılaşmasına neden olur. Bu mikroorganizmayı öldürür.

İzopropil Alkol Nerelerde Kullanılır?

Yüzey Dezenfektanı;

İzopropil alkol, antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra çözücü olarak etki etme kapasitesi nedeniyle harika bir yüzey dezenfektanıdır. Aslında hastane yüzeylerini dezenfekte etmek için kullanılan birçok üründe bulunan etken maddelerden biridir. İzopropil alkol hastanelerde ve cerrahi el fırçalamalarında kullanılacak kadar iyiyse, ev temizlik dolabına harika bir katkı sağlar. Özellikle pencereler veya aynalar gibi cam yüzeyleri temizlemek için uygundur. Bunun nedeni yüksek oynaklığıdır. Hızlı bir şekilde buharlaşarak, geride hiçbir iz veya kalıntı bırakmaz.

Yağ ve Kir Çözücüsü;

İzopropil alkol, tezgahtan klozete kadar tüm yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek için evinizde kullanılabilir. Antiseptik özellikleri, kalan bakterileri öldüreceği anlamına gelir ve bir çözücü olarak hareket etme yeteneği, yapışkan kalıntıları, gresi, yağları vb. kolayca silmenizi sağlar.

Elektronik Parçalar;

Bilgisayar ekranlarından ROM kartuşlarındaki kontak pimlerine kadar, elektronik ekipman temizliği söz konusu olduğunda izopropil alkol favori bir üründür. Bunun nedeni, herhangi bir çizgi veya hasar bırakmadan bir bileşeni derinlemesine temizleyebilmesidir. Elektronik endüstrisinde manyetik bandı, optik disk sürücüsü lazerlerini ve IC paketlerini temizlemek için yaygın olarak kullanılır. Yüzeye zarar vermeyeceği için CD'lerde ve DVD'lerde parmak izlerini silmek için bile kullanılabilir.

Sıkılaştırıcılarda;

Sıkılaştırıcılar, gözenekler gibi vücut dokunuzun sıkılaşmasına ve kasılmasına neden olabilecek maddelerdir. Gözenekleri en aza indirerek cildin daha pürüzsüz görünmesi için yüze düzenli olarak sıkılaştırıcılar kullanılır. İzopropil alkol büzücü olarak davranır ve birçok cilt toneri ve sıkılaştırıcı formülde ortak bir bileşendir.

Kas Ağrıları İçin Liniment;

İzopropil alkol çok kuru olduğu için cildi tahriş edici olarak sınıflandırılır. Antiseptik ve sıkılaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak cildin zarar görmesini önlemek için bu sadece küçük miktarlarda yapılmalıdır. Astar, ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için ağrıyan kaslara sürülen bir sıvıdır. İzopropil alkolün cildi tahriş ettiği düşünülmektedir. Aslında etkili bir astar oluşturduğu anlamına gelir. Bunun nedeni, cildi tahriş ederek, izopropil alkolün vücudun o bölgesine kan dolaşımını artırabilmesidir. İyileştirilmiş dolaşım, ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

Diğer Kullanım Alanları;

Aseton, gliserol ve izopropil asetat üretiminde kullanılır. Ayrıca arabaların ön camının buzunu çözmek için; çeşitli kimyasal reaksiyonlarda bir laboratuvar reaktifi olarak ve hatta numune koruma gibi işlemlerde bir koruyucu ve dehidre edici ajan olarak da kullanılmaktadır. İzopropil alkol en yaygın uygulamalarından biri endüstriyel bir çözücü olmasıdır. Bir dizi işlemde kullanılabilir. Çözücü olarak bazı kullanımları şunları içerir;

Laboratuvar kimyasallarında seyreltme ve ekstraksiyon,

Boya sıyırma,

Baskıresimde fleksografi, litografi ve ekipman temizliği,

Galvanik kaplamada soğuk temizlemede de kullanılmaktadır.