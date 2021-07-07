İzobar Nedir, Ne İşe Yarar? İzobar Atom Özellikleri..

Coğrafya, kimya, fizik gibi pek çok bilimde izobar kelimesine sıklıkla rastlarız. Bu alanlarda uzman bireyler izobar konu başlığı altında atom özellikleri de dahil olmak üzere tüm ayrıntılara sahiptir.

İzobar Nedir?

Aynı sayıda nükleona sahip farklı kimyasallar olarak ifade edilen terim izobar olarak tanımlanmaktadır.

Tam anlamıyla izobar, aynı barometrik basınç değerine sahip noktaları birleştiren çizgilere verilen isim olarak geçmektedir.

Anlaşılması adına hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere izobar ve eş basınç eğrisi denmektedir. İzobar kelimesinin bir diğer ismi de eş basınç eğrisi olarak geçmektedir.

Basınç haritaları bilim dallarında yer almaktadır. Bu haritalarda değerler deniz yüzeyine indirgenmiş haliyle gösterilir. İzobar haritası ya da bir diğer ismiyle eş basınç haritası bu bilgiler kullanılarak oluşturulmaktadır.

İzobar Ne İşe Yarar?

İzobar oluşturuldukları eş basınç eğrisi haritaları sayesinde eğrilerin gidişleri ve aralıklarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Gidiş ve aralıklardan kasıt edilen aralıkların az ya da çok olması sıkışık veya seyrek olması bilgileridir. Bu bilgiler de hava olaylarının önceden kestirilmesini sağlamaktadır.

Hava olaylarının önceden tahmin edilmesini sağlayan izobar bu yüzden meteoroloji alanında da kullanılmaktadır. Yükselti bilgisini izobar vermemektedir. İzobar sadece basınç miktarının gösterilmesinde etkili olmaktadır. Gösterilen basınç miktarı sayesinde de hava durumu tahmin edilmektedir.

Aynı izobar eğrisi üzerinde yer alan noktaların basınç değerleri de aynıdır. İki izobar arasında basınç değeri farklı olabilir. Bu fark her daim birbirine eşittir.

Rüzgar hızı, yönü hakkındaki bilgilere ulaşılmasını sağlayan da izobar kavramıdır. Dolayısıyla coğrafya biliminde oldukça etkili bir konudur.

İzobar Atom Özellikleri

İzobar atom özelliklerine geçmeden önce izobar atomun ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Kütle numaraları aynı olan fakat proton ve nötron sayıları farklı olan atom çeşidine izobar atom denmektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi izobar atomda atom numarası farklı kütle numarası ise aynıdır. Bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir.

İzobar atomlar proton sayılarının farklı olması nedeniyle farklı element yapılarına da sahiptir. İzobar atomlarda proton ve nötron sayıları farklılığı söz konusudur. Kütle numaraları ise her zaman aynıdır.

Atom numarası daima farklıdır. Örneğin Na 24 ve Mg 24 atomları birbirinin izobar niteliğinde yer almaktadır.

Kimyasal özellikleri değişen bir izobar atomun fiziksel özellikleri de değişkenlik göstermektedir. İzobar atom kimya biliminde yer almaktadır. Nötron sayısı, proton sayısı, atom numarası, kütle numarası birimlerinin gösterildiği bir eğri grafiği olarak izobar atom ifade edilmektedir.

Kimya biliminde genelde bir elementin atomları aynı kütleye sahip değildir. Genel olarak bir elementin atomlarının proton sayısı aynı olmaktadır. Bu durumun tersi olan izobar atomlar bilimde bu yüzden özel bir konudur.

Nötron sayısı ise atomların kütle farkına etki etmektedir. İzotop atomlarda kütle numaralarının aynı olmasının nedeni işte bu nötron sayısının farklı olmasındandır.

Sadece kütle numaraları aynı olan izobar atomlar, farklı elementlere ait atom yapısından oluşmaktadır. Kütle numarası haricindeki diğer tüm özellikleri birbirinden farklıdır.

İzobar atom, kimya biliminde atom modelleri arasında yer almaktadır. İzoelektronik tanecikler, izoton atomlar, izotop atomlar tıpkı izobar atomlar gibi kimya biliminde yer alan diğer atom modelleri arasında bilinmektedir.