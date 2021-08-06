İzmirli Arda ABD yolunda
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden bu yıl mezun olan Arda Kıpçak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) dünyaca ünlü Virginia Üniversitesi’ne yüzde 100 burslu kabul edildi. ‘Sistemsel ve Davranışsal Sinir Bilim’ alanında 5 yıl doktora eğitimi görecek Kıpçak, farklı ülkelerden 400 başarılı öğrenci arasında yapılan inceleme neticesinde ABD’ye gitmeye hak kazanan 7 kişiden biri oldu.
Kıpçak, beyin içerisinde öğrenme ve hafıza sürecinin nasıl işlediği, bu süreçte yaşanan aksaklıkların hangi hastalıklara neden olabileceği üzerinde çalışacak. Kıpçak, yapacağı araştırmalarda görsel öğrenme bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu ve şizofreni gibi nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yollar bulunması için umut olmaya çalışacak. Kıpçak’ın ABD’deki yaşam masrafları da Virginia Üniversitesi tarafından karşılanacak.
ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM
ABD’ye gideceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Kıpçak, yapacağı çalışmalarla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Kıpçak, “Yoğun çalışma ve emeklerle geçen 4 yılın sonunda hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Beyin gelişimi ve genetik, gençliğimden itibaren bende her daim merak uyandırdı. Bu ay içinde ABD’ye gideceğim. Elbette dünyaca tanınan bir üniversitede eğitim görmek benim için büyük fırsat. Ancak temel hedefim yurt dışında kalmak değil. Türkiye’ye dönmek, akademisyen olarak ülkemizdeki gençleri yetiştirmeyi çok istiyorum. Bana güvenen, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.