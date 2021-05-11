İzmir'in alan kodu kaçtır? İzmir telefon kodu hakkında bilgi

Muhteşem kordonu ve Kemeraltı Çarşısı ile beraber er açıdan Türkiye'nin önemli şehirleri arasında İzmir gelir. Özellikle ticaret ve sanayi açısından ülkenin kalbi olarak da nitelenebilecek İzmir, tarım ve hayvancılık ile Turizm açısından en önemli şehirlerarasında geliyor.

İzmir'in Alan Kodu Kaçtır?

İzmir'in alan kodu 0232’dir. Hangi amaç olursa olsun bu alan kodunu sabit olarak kullanmak suretiyle dilediğiniz yere ile iletişim kurabilirsiniz. İzmir şehrinin bütün farklı ilçelerine bu şekilde ulaşım sağlayabilir ve konuşabilirsiniz. Özellikte Çeşme başta olmak üzere pek çok önemli Tatil Beldesi ile ön plana çıkan İzmir, aynı zamanda çok eski kültürlerin önemli tarihi dokularını barındırmaktadır.

Harika kafeleri, restoran alanları, sabaha kadar yapılan eğlenceler, özgürlüğün merkezi olarak da İzmir ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden ister turistik ister tatil ya da iş amaçlı olsun pek çok sebep doğrultusunda 232 alan kodunu kullanarak telefon edebilirsiniz. Bu alan kodu ile beraber aynı zamanda diğer numaraları giriş yaparak dilediğiniz yer ile iletişim sağlamanız oldukça kolay. Özellikle ülkenin odak şehirleri içerisinde yer alması ile beraber, sürekli olarak iletişim kurulan şehirler içerisinde yer almaktadır.