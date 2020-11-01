İzmir’de okullar sağlam

TESPİT ÇALIŞMALARI

Bakan Selçuk, il genelindeki okullarda tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık Allah'a şükür. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar ve 53 kişilik arama kurtarma ekibimiz yine arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor sahada. Bu süreç devam edecek.

PSİKOLOJİK DESTEK

İzmir’deki okullarda eğitim öğretime bir hafta ara verildi. Bu sürenin duruma göre gözden geçirilmesi elbette söz konusu olabilir. Bu ortamda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek birtakım ruhsal problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız hazır, çalışıyor. 250 rehber öğretmenimiz, psikolojik danışmanımız, psikososyal destek anlamında faaliyet içerisinde. Bugün de buradaki uzman arkadaşlarımızın çalışmalarına eşlik ettik. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde tespit etmeye çalıştık. İzmir'de yaşanan depremle ilgili şunu gördük ki, binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız. Öğretmenlerimizin afet eğitimi son derece önemli. Bu konuda dünyada en yüksek tecrübelerden yararlanmayı önemsiyoruz. Özellikle okul tabanlı afet eğitimi programının üzerinde çok duruyoruz. Japonya'da konuyla ilgili bir ekibimiz eğitim aldı geçtiğimiz yıl, bu eğitim paketini tüm öğretmelerimize ulaştırma noktasında da çalışmalar devam ediyor.

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bu doğrultuda ilk etapta 110 bin öğretmen eğitim aldı, daha sonra 140 bin öğretmene daha eğitim verildi. Bu süreç hala devam ediyor. Eğitimciler olarak işimiz yeni başlıyor. Bu konuda çok deneyimliyiz, Türkiye'de daha önceki afetlerde sel ve depremlerde ne yaptıysak, oradaki tecrübeleri buraya da aktarıyoruz. Tüm çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin ihtiyacı olan psikososyal desteği sağlamak bizim yükümlülüğümüz. Bu konuda Ankara'da ve İzmir'de birer kriz masası oluşturuldu. Biz buradayız ve gereken her türlü tedbiri almakla ilgili çalışıyoruz. Vatandaşımız enim olsun, bizlere güvensin, okullarımızla ilgili çalışmaların daha da titiz bir şekilde nasıl yürütüleceği konusunda İzmir'de sayın valimizle, il ve ilçe teşkilatındaki yöneticilerimizle beraber bugün de çalışacağız. Bu çalışmalar sonra da devam edecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 5 ve 9’uncu sınıflarda 2 Kasım Pazartesi (bugün) yüz yüze eğitimin başlatılması kararında bir değişiklik olup olmadığı konusunda da, "Şu anda Türkiye çapında bir şey yok. İzmir'le ilgili elbette bir değişiklik var. Bu arada sahayı izliyoruz, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile ilgili çalışıyoruz, dünyayı izliyoruz. Burada alınması gereken tedbirler, her ne olursa olsun, ihtiyaç neyse, ona göre alınır" dedi.